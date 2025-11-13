광주, NPU 컴퓨팅센터 유치 본격화

타당성 조사 예산 20억 국회 요청

정부·국회 “예산 등 적극 지원 검토”

국가인공지능(AI)컴퓨팅센터 대신 국가신경망처리장치(NPU)컴퓨팅센터 구축에 나선 광주시가 타당성조사 등에 필요한 예산 20억원 반영을 국회에 요청하는 등 유치작업을 본격화하고 있다.12일 광주시에 따르면 강기정 시장은 지난 5일 서울에서 열린 ‘2025서울미래컨퍼런스’에서 기조연설을 통해 국가NPU전용컴퓨팅센터를 광주에 설립해 줄 것을 정부에 제안하며 타당성 조사 등에 필요한 예산 20억원 반영을 국회에 요청했다.국회도 광주에 국가NPU컴퓨팅센터를 설립하기 위해 예산 반영을 추진한다. 안도걸 더불어민주당 의원은 지난 10일 경제부처 예산심의에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 “현재 검토되는 국가NPU전용컴퓨팅센터·국가AI연구소·국가AI데이터센터 자원 및 시설인력 고도화·스마트모빌리티 도시 조성 등 4가지 관련 예산이 국회 심의 과정에서 반영돼야 광주시민이 정부의 약속을 믿을 것”이라고 강조했다. 구 부총리는 “예산소위 논의 과정에서 적극 검토하겠다”고 호응했다.서왕진 조국혁신당 의원도 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에게 “1단계 데이터센터 고도화와 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 구축 방안 등을 정부가 종합적으로 검토해야 한다”고 촉구했다. 배 부총리는 “광주시와 협력해 AI 반도체 실증·검증 체계를 구축 중이다”고 답했다.광주시 관계자는 “정부 예산에 국가NPU컴퓨팅센터 설립에 필요한 기초 사업비가 반영되면 후속 사업 추진에 탄력을 받게 된다”고 말했다. NPU는 그래픽처리장치(GPU)보다 연산 효율이 10~100배 높아 AI ‘추론’에 특화된 반도체 칩으로 AI 기술실증 필수 장비로 꼽힌다.광주 홍행기 기자