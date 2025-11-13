영광군, 자원봉사 마일리지제 할인 가맹점 호응

자원봉사자 할인 가맹점 현판식 개최

자원봉사 온기··· 나눔과 상생 이어져



장세일 전남 영광군수가 우수자원봉사자에게 혜택을 주는 마일리지제 가맹점에 현판을 달아주고 있다. (영광군 제공)

전남 영광군이 추진하는 자원봉사자 마일리지제 할인 가맹점이 꾸준한 호응을 얻고 있다.군은 10일 우수자원봉사자에게 다양한 할인 혜택을 제공하는 자원봉사자 마일리지제 할인 가맹점인 찜의 전설(대표 이선미), ㈜신용ENG(대표 장덕인), 우정떡집(대표 오현숙) 등 3곳에서 현판식을 가졌다고 13일 밝혔다.군은 지난 7월부터 자원봉사 마일리지제 할인 가맹점을 공개 모집한 결과, 현재까지 33개 업체가 가맹을 신청했으며 순차적으로 협약 체결 및 현판식을 이어가고 있다.자원봉사자 마일리지제는 2년간 100시간 이상 자원봉사에 참여한 우수자원봉사자를 대상으로 할인 가맹점 이용 시 업체별 협약 내용에 따라 5~10%의 할인 혜택을 제공하는 제도다.군 관계자는 “자원봉사자들의 노고에 대한 보상과 더불어 지역 상권의 활성화를 위한 것”이라며, “더 많은 업체가 참여하여 지역 내 나눔과 상생의 가치를 실현하고 자원봉사 문화를 활성화하는 계기가 되기를 바란다”고 강조했다.임형주 기자