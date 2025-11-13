전남도, 인공태양 연구시설 유치계획서 제출

단단한 지반과 에너지 관련 기관단체 집적 등 핵융합 연구시설 최적지



전남도가 도민의 날을 맞아 인공태양 유치 퍼포먼스를 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남도는 13일 한국연구재단에 나주에 글로벌 핵융합에너지 클러스터를 조성하는 인공태양 연구시설 유치계획서를 제출했다.과학기술정보통신부가 지난달 15일 ‘(가칭) 핵융합시설 핵심기술개발 및 첨단 인프라 구축사업’ 부지 유치 공모에 따른 것이다.나주는 지진과 자연재해로부터 안전한 단단한 지반을 갖추고 있으며, 우수한 정주 여건도 확보하고 있다.특히 세계 유일의 에너지 특화대학인 한국에너지공과대학교(KENTECH)와 한국전력공사를 포함한 에너지 관련 기업이 집적해 연구와 산업이 연계된 핵융합 연구의 최적 입지로 평가받는다.인공태양 연구시설은 태양의 핵융합 원리를 지상에서 구현하기 위한 대형 국가 연구시설로 청정에너지 확보와 미래 첨단산업 기술 자립의 핵심 인프라로 꼽힌다.전남도와 나주시는 이번 인공태양 연구시설 유치를 도정 최우선 현안으로 삼고 유치계획서 준비와 홍보 활동을 펼쳐왔다.정현구 전남도 에너지산업국장은 “이번 계획서는 부지의 안전성과 활용 가능성 등을 종합적으로 고려해 작성했다”며 “에너지 특화도시 나주는 입지 조건과 정주 여건 측면에서 핵융합 연구시설 구축의 최적지라고 자신한다”고 말했다.나주 류지홍 기자