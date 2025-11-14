중구, 신당8구역 조합과 ‘안심 골목길’ 만든다

내년 상반기 신당8구역 철거…CCTV는 황학동으로



중구, 신당8구역 조합과 ‘안심 골목길’

김길성(왼쪽 두번째) 서울 중구청장이 지난 13일 신당8구역 주택재개발 정비사업조합과 범죄예방 도시환경디자인을 위한 업무협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다.

중구 제공

서울 중구가 1인 가구가 많은 황학동으로 CC(폐쇄회로)TV를 이전 설치해 주민들이 안심할 수 있는 골목길을 만들어갈 계획이다.14일 중구는 전날 신당8구역 주택재개발 정비사업조합과 ‘범죄예방 도시환경디자인 조성을 위한 사회공헌사업 업무협약’을 맺었다고 밝혔다.중구와 조합은 이번 협약을 통해 신당8구역에 있는 CC(폐쇄회로)TV 17개소를 황학동 등으로 이전 설치하기로 했다. 황학동은 중구에서 1인 가구가 가장 많은 지역이다. 서울중앙시장과 신당역 인근 유동 인구가 많지만 골목이 어둡고 폐쇄적인 공간이 있어 개선해달라는 주민 요구가 제기됐다.신당8구역 주택재개발 정비사업의 경우 이주율이 98%로 내년 상반기 철거와 하반기 착공을 앞두고 있다. 내년 상반기 재개발구역을 철거하면서 CCTV는 이전 설치해 지역사회 안전망 구축에 기여한다는 계획이다.김길성 중구청장은 “재개발 조합과의 협력을 통해 도시환경을 보다 안전하고 따뜻하게 바꿔나가겠다”며 “앞으로도 주민이 안심하고 생활할 수 있는 ‘체감형 안전도시 중구’ 실현에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김주연 기자