이천시자원봉사센터 ‘사랑의 김장김치’ 나눔···5000포기 1,100가구 전달

김경희 “소외되는 이웃이 없도록 세심하게 살펴 나가겠다”


  •
이천시자원봉사센터가 사랑의 김장김치 5000포기를 담가 1,100가구에 전달했다. (이천시 제공)


경기 이천시자원봉사센터는 지난 14일 이천종합운동장 서문 입구 자원봉사자탑 앞에서 자원봉사자 240여 명이 참여한 가운데 ‘2024 사랑의 김장김치 나눔’ 행사를 열었다.

이날 행사는 탑머티리얼, 지엘산업개발, SK하이스텍, 세람저축은행, 이천중앙로타리클럽 등 5개 기업·단체의 지정기탁금 4,500만 원과 경기사회복지공동모금회의 후원으로 추진됐다.

올해 김장에는 기탁 기업 임직원과 장애인, 다문화가정, 북한이탈주민, 외국인 근로자 등 다양한 지역 구성원이 함께 참여하면서 서로의 따뜻한 마음을 나누는 다문화·포용형 행사로 진행됐다.

담근 김장김치 5,000포기는 이천시 14개 읍면동 행정복지센터와 사회복지기관을 통해 저소득층, 홀몸 어르신 등 지역 내 취약계층 1,100가구에 전달됐다.

김경희 시장은 “올해는 규모가 더욱 확대됐지만 모두의 따뜻한 마음 덕분에 행사를 잘 마칠 수 있었다. 정성으로 담근 김장 김치가 어려운 이웃에게 작은 위로와 힘이 되길 바란다”라며 “앞으로도 소외되는 이웃이 없도록 지역사회를 세심하게 살펴 나가겠다”라고 밝혔다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
