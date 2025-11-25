은평구의회 오영열 의원 “민간위탁 도서관 ‘채용 비리’ 심각”



은평구의회 오영열 의원이 발언하고 있다. 은평구의회 제공

서울 은평구의회 오영열 의원(더불어민주당, 진관동)이 구립 은뜨락도서관의 불공정 인사 문제를 정면으로 겨냥하며 철저한 관리 감독과 감사를 촉구했다. 민간위탁 기관인 은뜨락도서관이 수탁법인 임원(이사)의 자녀를 채용하는 과정에서 공정성 확보 지침을 수차례 위반했다는 의혹이 구의회 행정사무감사를 통해 드러났다.오 의원은 지난 21일 열린 제319회 은평구의회 정례회 행정복지위원회 행정사무감사에서 이 같은 문제를 집중적으로 질타하며, 구민 세금으로 운영되는 민간위탁 기관의 관리 운영 투명성 확보가 시급하다고 강조했다.오 의원은 이날 행정사무감사에서 특정 이사의 자녀가 2022년부터 최근까지 기간제 3회, 정규직 1회 등 총 4회에 걸쳐 반복적으로 채용된 사례를 제시하며 채용의 불공정성을 지적했다.오 의원이 문제 삼은 핵심은 심사위원 구성의 위반이었다. ‘서울특별시 은평구 행정사무의 민간위탁 관리지침’은 채용의 공정성을 위해 지원자와 이해관계 없는 자를 심사위원으로 위촉하도록 규정한다. 그러나 해당 직원이 4회 반복 채용되는 과정에서 법인의 사무국장이 면접위원으로 매번 위촉되었던 것으로 확인됐다. 이는 사실상 친인척 관계에 있는 법인 관계자가 채용 심사에 반복적으로 참여한 ‘셀프 심사’ 논란을 야기했다. 또한, 친인척 채용 시 의무화된 ‘가족 채용 제한 여부 확인서’ 작성 및 소관 부서 보고 절차 역시 뒤늦게 이뤄진 점도 지적되었다.오 의원은 “민간위탁으로 운영되더라도 도서관은 공공기관으로서 투명성 확보 의무를 명백히 위반했다”며 유사 근무 이력이 없는 다른 이사의 자녀가 서류전형에서 상위 점수를 받고 최종 합격하는 등 특혜 채용 의혹이 불거진 점을 언급하며 철저한 해명을 요구했다.오 의원은 채용 문제 외에도 수상 경력이 있는 도서관장에 대한 부당 해임 의혹과 위수탁 계약서에 명시되지 않은 법인 특화 사업 강행 등 추가적인 운영 문제 전반을 지적하며 은평구의 미온적인 관리 감독 태도를 질책했다. 이에 증인으로 출석한 횃불장학회 사무국장은 채용 지침 미숙지로 문제가 발생했음을 인정하며 재발 방지를 약속했다.소관 부서인 은평구 문화관광과에 대해 오 의원은 즉각적인 조치를 요구했으며, 문화관광과는 “내년에 관내 민간위탁 도서관을 대상으로 채용 실태를 포함한 운영 전반에 대해 감사를 진행”하겠다고 밝혔다.한준규 기자