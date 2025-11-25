서울Pn

검색

서울서 즐기는 ‘환상의 겨울 도시’…‘2025 서

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

첨단산업·문화·녹지 어우러진 서울 디지털바이오시티

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, 다음달까지 특별체납정리반 가동한다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

561만뷰 쇼츠… 홍보의 달인 서초

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 국토교통부 주관 ‘스마트도시’ 3회 연속 인증

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

정원오 서울 성동구청장이 성동구를 방문한 태국 지방정부 관계자들에게 스마트 정책 소통 시스템을 설명하는 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 2025년 ‘스마트도시’ 인증을 획득했다고 25일 밝혔다. 2021년 최초 인증에 이어 세 번째로 성동구는 2027년까지 ‘스마트도시’ 자격을 유지하게 됐다.

국토교통부는 혁신성, 거버넌스·제도, 서비스 기술·인프라 등 3개 분야를 종합 평가해 3등급 이상 기관에 인증을 부여하는 ‘스마트도시 인증제’를 운영하고 있다. 성동구는 인구 50만명 미만 중소도시 부문에서 우수 지자체로 선정됐다. 전국 최초 스마트포용도시 비전 선포와 지방자치단체 최초 국 단위 전담조직인 ‘스마트포용도시국’ 신설을 기반으로 다양한 스마트 정책을 추진해온 점이 높게 평가됐다.

주민 아이디어를 정책에 반영하는 ‘성동형 리빙랩’, 성수동 IT·첨단기업과의 협업 모델 구축, ‘스마트쉼터’ ‘스마트횡단보도’ ‘스마트흡연부스’ 등 생활밀착형 인프라 확충이 대표적이다. 특히 거버넌스 분야에서 리빙랩을 통한 주민 참여 정책이 돋보였고, 첨단 기술·행정·기업을 융합한 지속가능한 스마트도시 모델 제시도 주목받았다.

정원오 성동구청장은 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 생활밀착형 스마트 사업을 확대하고, 누구도 소외받지 않는 ‘스마트포용도시’ 구현을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

솔밭공원~방학 8분… ‘도봉 숙원’ 우이신설선 연장

4700억원 들여 2032년 준공 목표 1호선 접근성 개선돼 10만명 혜택 오세훈 “강북 전성시대 위해 뛸 것”

정원오 성동구청장, K브랜드지수 서울단체장 1위

강서 내년 예산안 1조 4356억원 편성

올해 본예산 대비 10.4% 늘어나 신청사 건립ㆍAI 혁신 중점 투자

광진구, 정보취약계층에 전산장비 74대 지원

올해까지 정보취약계층 구민 228가구에게 전달

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr