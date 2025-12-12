광진구 ‘광진 나눔의 날’…감사·기부·바자회로 이어진 축제

서울Pn

우수 기부자 감사패 전달, 온도탑 제막 등

서울 광진구가 지난 10일 구청 대강당에서 광진복지재단 주관으로 지역주민 1000명과 함께 ‘제3회 광진 나눔의 날’을 개최했다.


김경호 서울 광진구청장이 지난 10일 구청 대강당에서 열린 ‘제3회 광진 나눔의 날’에서 인사말을 하고 있다. 광진구 제공


12일 구에 따르면, 올해 세 번째로 열린 ‘광진 나눔의 날’은 우수 기부자에게 감사의 마음을 전하고, 주민이 함께 참여하는 기부의 장이다.

1부 ‘감사의 장’은 푸르내어린이집 원아들의 축하공연으로 막을 올렸다. 이어 그동안 꾸준히 나눔을 실천해 온 우수 기부자 50명에게 감사패를 전달하고, 각 동을 대표하는 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 홍보대사 16명에게 위촉장을 수여하며 나눔에 함께해 준 주민들에게 감사의 뜻을 전했다.

2부 ‘나눔의 장’에서는 나눔과 즐거움이 함께하는 축제의 장이 펼쳐졌다. 기부금품 전달식, 주민이 함께 즐길 수 있는 인생네컷 사진촬영, 현장 참여를 유도하는 깜짝행사 등 다양한 프로그램이 운영됐다.

대강당 로비에서는 행사 내내 광진복지재단, 광장·자양·중곡종합사회복지관, 광진노인종합복지관, 정립회관 등 6개 기관이 참여한 연합바자회가 열렸다.

김석회 광진복지재단 이사장은 “기관, 기업, 주민이 모두 한자리에 모여 따뜻한 정을 나눌 수 있어 기쁘고, 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”라고 말했다.

김경호 광진구청장은 “어려운 이웃을 위해 기꺼이 나눔을 실천해 주신 기부자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 광진구는 나눔 문화가 생활 속에 자연스럽게 스며들 수 있도록 꾸준히 힘을 보태겠다”라고 말했다.

서유미 기자
