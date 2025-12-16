어린이 발레 ‘꿈의 무용단 강동’ 내년 출범

서울Pn

지역 아동 발레 시범 프로그램 운영


서울 강동구 강동문화재단은 구 최초로 어린이발레단인 ‘꿈의 무용단 강동’(포스터)을 추진한다고 15일 밝혔다.

재단은 올해 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원의 ‘2025년 꿈의 예술단’ 예비거점기관 공모에서 무용단 부문 전국 3개 기관 중 하나로 선정돼 지난 11월부터 어린이발레단 운영을 위한 시범 프로그램을 운영하고 있다.

예술감독에는 윤별발레컴퍼니 대표이자 국제 콩쿠르 수상자인 윤별 발레리노가 참여한다. 윤 감독은 창작 발레를 기반으로 한 현대적 움직임 교육을 도입해 아동이 감각과 정서를 자유롭게 표현하고, 협업을 통해 창의성과 상상력을 확장할 수 있도록 프로그램을 이끌 예정이다.

2026년 꿈의 무용단 강동이 정식 출범하면 창작발레 기초 훈련, 즉흥 움직임 탐색, 이야기 기반 안무 구성 등을 중심으로 발레 예술 교과과정이 운영된다.

김영호 재단 대표이사는 “올해 진행한 시범 운영과 수요조사를 바탕으로 강동구만의 차별화된 무용예술 교육 체계를 마련해 지역 아동들이 더 넓은 예술 경험을 쌓을 수 있도록 준비해 나가겠다“고 말했다.


박재홍 기자
2025-12-16 24면
