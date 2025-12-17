이경숙 서울시의원, 2025 서울시의회 행정사무감사 우수의원 선정

서울시의회 출입상주기자단 행정사무감사 우수의원 선정돼



‘2025 서울시의회 행정사무감사 우수의원 시상식’에서 우수의원으로 선정된 이경숙 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 이경숙 서울시의원이 16일 서울시의회 제2층 대회의실에서 열린 ‘2025 서울시의회 행정사무감사 우수의원 시상식’에서 우수의원으로 선정돼 수상의 영예를 안았다.이번 시상은 서울시의회 출입상주기자단이 행정사무감사를 통해 시민의 안전과 삶의 질 향상, 수요자 중심의 서울 행정 구현을 위해 탁월한 의정활동을 펼친 의원을 대상으로 선정한 것이다.특히 정책에 대한 전문적인 분석과 집행부에 대한 합리적인 견제, 실효성 있는 대안 제시 여부 등이 주요 평가 기준으로 반영됐다.이 의원은 행정사무감사 기간 동안 현안 중심의 날카로운 질의와 함께 실질적인 정책 개선 방안을 제시하며 시민의 눈높이에 맞는 의정활동을 펼쳤다는 평가를 받았다. 현장 중심의 문제 제기와 책임 있는 대안 제시를 통해 서울시 행정의 투명성과 효율성을 높이는 데 기여했다는 점이 높게 평가됐다.이 의원은 수상 소감을 통해 “이번 수상은 개인의 영광이 아니라 시민 여러분의 목소리를 대신 전하라는 무거운 책임으로 생각한다”며 “앞으로도 현장에서 답을 찾고, 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 의정활동으로 보답하겠다”고 밝혔다.한편, 이날 시상식은 개회, 국민의례, 내빈 소개, 개회사 및 축사, 시상식, 수상자 기념촬영 순으로 진행됐으며, 서울시의회 출입상주기자단이 주관했다.온라인뉴스부