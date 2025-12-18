이택수 경기도의원, 학교 정수기 위생 사각지대 전면 개선 요구



이택수 의원이 18일 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육기획위원회 소속 이택수 의원(국민의힘, 고양8)은 경기도내 학교의 정수기 음용 환경이 심각한 위생 사각지대에 놓여 있으며, 이는 학생들의 건강권을 직접적으로 위협한다고 비판했다.이 의원은 18일 제387회 정례회 5분 자유발언을 통해 비위생적인 음용 실태를 공개하고 경기도교육청의 근본적인 대책 마련을 촉구했다.이택수 의원은 “경기도내 초·중·고·특수학교 2,587교 중 정수기가 설치된 학교는 2,586교로 설치율은 99.9%에 달하지만, 음용컵을 제공하지 않는 학교가 97% 이상에 이르는 현실은 심각한 문제”라고 지적했다. 특히 다회용컵을 제공하는 학교는 전체의 1% 수준에 불과해, 대부분의 학생들이 정수기 꼭지에 입을 대고 물을 마시거나 개인 텀블러를 지참해야 하는 구조라고 설명했다.이 의원은 이러한 음용 환경이 대장균 등 세균에 의한 2차 오염 위험을 높이고, 학생 간 구강 접촉으로 인한 감염 가능성을 키우는 것은 물론, 학교보건법 시행규칙이 정한 음용 위생 기준에도 미치지 못한다고 강조했다.또한 현재 학교 정수기 관리가 학교 자체 점검이나 관리자 육안 확인에 의존하고 있어, 필터 교체 주기 준수 여부나 세균 검출, 유해물질 관리 등을 체계적으로 점검하기 어렵다는 점도 문제로 지적했다.이에 이택수 의원은 경기도교육청에 세 가지 개선 방안을 제안했다. 첫째, 급식실을 중심으로 모든 학교에서 음용컵 제공을 기본 원칙으로 삼고, 다회용컵 도입과 함께 개인 텀블러 사용을 장려할 수 있는 인센티브 제도를 마련할 것을 촉구했다. 둘째, 다회용컵 자동 살균·세척 시스템을 학교 규모와 여건에 맞춰 단계적으로 도입하고, 관련 예산을 효율적으로 배분할 필요가 있다고 제안했다. 셋째, ‘내 컵으로 마시는 건강한 물’을 주제로 한 캠페인을 운영해 음수 위생을 환경교육과 연계하고, 학생과 학부모의 참여를 확대해야 한다고 강조했다.이택수 의원은 “아이들이 학교에서 깨끗한 물을 안전하게 마실 수 있는 환경은 선택이 아닌 기본적인 안전ㆍ복지 기준”이라며 “경기도교육청이 학교 음수 환경 위생을 학교 보건정책의 핵심 과제로 삼아 학생들의 건강권 보호에 적극 나서야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀