서대문구, 학대 피해아동 지원 안전체계망 구축 업무협약

다양한 아동보호 분야에서 긴밀히 협력하기로 뜻 모아

“학대 피해아동 조기 발견, 위기 개입”



이성헌(가운데) 서울 서대문구청장이 최근 구청에서 ‘학대 피해아동 지원 안전 체계망 구축을 위한 업무 협약식’을 열고 참가자들과 기념사진을 찍고 있다. 서대문구 제공

서울 서대문구는 최근 구청 기획상황실에서 ‘학대 피해아동 지원 안전체계망 구축을 위한 업무 협약식’을 개최했다고 18일 밝혔다.서대문구 관계자는 “보다 전문적이고 체계적인 학대 피해아동 보호, 아동학대 조기 발견과 예방, 신속한 사례 관리와 종합 지원을 목표로 관내 유관 기관들이 적극 협력할 수 있도록 협약을 추진했다”고 설명했다.서대문구 아동보호전문기관을 중심으로 모두 10개 기관이 참여했다. 서대문종합사회복지관, 이화여자대학교종합사회복지관, 홍은종합사회복지관, 서대문구가족센터, 서대문구청소년상담복지센터, 서대문구학교밖청소년지원센터, 서대문교육복지센터, 서대문아이존, 시립인터넷중독예방상담센터 등이다.협약에 참여한 이들 기관 대표 및 관계자들은 학대 피해아동의 전문적 사례 관리를 위한 상호 협력, 학대 피해아동 보호를 위한 사회 안전망 구축과 적극적 협력 관계 유지, 아동학대 예방과 사회적 인식 확산을 위한 교육 및 홍보활동 등 다양한 아동보호 분야에서 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.이성헌 서대문구청장은 “각 기관의 전문성을 살려 학대 피해아동 조기 발견에서부터 위기 개입, 사례 관리, 회복 지원까지 이어지는 ‘지역아동보호체계’를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 밝혔다.서유미 기자