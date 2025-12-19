고광민 서울시의원, 제7기 예산정책위원회 부위원장 선임

서울시 및 교육청 예산 감시할 서울시의회 제7기 예산정책위원회 공식 출범

“예결산 분석 및 재정정책 연구 통해 서울시·교육청 재정 운영 신뢰도 높일 것”



‘서울시의회 제7기 예산정책위원회’ 위촉식에서 최호정 의장과 부위원장으로 선임된 고광민 의원

서울시의회의 예산·결산 및 지방재정 관련 정책 연구를 효율적으로 지원하기 위한 ‘서울시의회 제7기 예산정책위원회’가 공식 출범했다.서울시의회는 지난 17일 시의회 별관 제1대회의실에서 위촉식 및 제1차 전체회의를 열어 위원장에 신복자 의원(국민의힘, 동대문4)을 선출하고, 부위원장에 고광민 의원(국민의힘, 서초3), 김필두 위원(자치경영컨설팅 연구사업단장)을 선임했다고 밝혔다.이번에 출범한 제7기 예산정책위원회는 ‘서울시의회 예산정책위원회 설치 및 운영에 관한 조례’에 근거한 것으로, 시의원 17명과 예산·재정 분야 전문가 8명 등 총 25명으로 구성됐다. 위원회는 2026년 6월까지 서울시와 서울시교육청의 예산안 및 결산, 기금운용 계획안에 대한 심도 있는 분석과 연구를 수행할 예정이다.고 의원은 부위원장으로 선임됨에 따라 서울시 주요 시책사업에 대한 재정 분석과 평가, 지방재정 확충 및 재정분권 관련 연구 등 위원회의 주요 활동에 참여할 예정이다. 이를 통해 예산 편성부터 집행, 결산에 이르는 재정 운영 전반을 점검하고, 개선이 필요한 부분에 대해서는 정책적 대안을 제시해 시민의 혈세가 낭비되지 않도록 힘을 보태겠다는 계획이다.부위원장으로 선임된 고 의원은 “천만 서울시민의 소중한 세금이 적재적소에 투입되고 있는지 꼼꼼하게 살피겠다”며 “예산 분석·평가에 그치지 않고 실효성 있는 정책 대안을 제시하여 서울시의 재정 운영의 투명성과 신뢰도를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.온라인뉴스부