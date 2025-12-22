성북구 마을행정사들, 연말 맞아 구청 상시 상담체계 구축

서울Pn

매주 화요일 오후 1시 30분부터 5시 30분까지


  •
성북구 마을행정사 사업 관계자가 구청에서 상담창구를 운영하고 있다. 성북구 제공


서울 성북구의 마을행정사들이 연말을 맞아 주민 생활과 밀접한 행정서비스 강화를 위해 구청 내 마을행정사 행정상담창구를 운영한다고 22일 밝혔다.

구는 행정 절차에 익숙하지 않은 주민들이 쉽게 민원을 해결할 수 있도록 돕기 위해 구청 2층 통합민원실 앞에서 무료 행정상담창구를 운영하고 있다. 상담 분야는 ▲각종 인허가 절차 안내 ▲행정 정보 제공 ▲생활과 밀접한 행정 민원 전반이다.

상담 서비스는 주민은 물론 관내 개인사업자와 소상공인도 이용할 수 있다. 총 8명의 마을행정사가 순번제로 참여해 1대1 상담을 진행한다. 상담창구는 매주 화요일 오후 1시 30분부터 5시 30분까지 운영된다.

앞서 구는 올 9월부터 11월까지 현장 구청장실을 통해 ‘찾아가는 마을행정사’ 부스를 운영해왔다. 현장에서 직접 상담을 제공하는 방식으로 주민들에게 실질적인 도움이 된다는 호응을 얻기도 했다.

마을행정사 시범사업은 내년 7월까지 운영할 예정이다. 자세한 내용은 구청 자치행정과로 문의하면 된다.

성북구 관계자는 “무료 행정상담창구를 안정적으로 운영해 주민이 체감할 수 있는 생활 행정을 지속해 강화해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
