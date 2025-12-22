이숙자 서울시의회 운영위원장, 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 최우수상 수상

대한민국시·도의회 운영위원장협의회 회장으로 협의회 이끌고, 서울시의회 운영위원장으로 의회 운영 내실화에 기여한 공로 인정
이숙자 서울시의회 운영위원장(국민의힘·서초2)이 지난 22일, 서울 중구 프레스센터 국제회의장에서 열린 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 시상식에서 최우수상을 받았다.
이번 수상은 이 위원장이 대한민국 시·도의회 운영위원장협의회 회장으로서 전국 운영위원장협의회를 이끌며 지방의회 간 협력체계를 강화하고, 동시에 서울특별시의회 운영위원장으로서 의회 운영의 내실화 및 의정활동 고도화에 기여한 공로를 높이 평가받은 결과다.
이 위원장은 수상 소감을 통해 “전국 시·도의회 운영위원장협의회 회장으로서 각 의회의 경험과 지혜를 모아 협력의 성과를 만들고, 서울시의회 운영위원장으로서도 의회 운영의 내실을 다져 시민 신뢰에 보답하겠다”고 밝혔다.
한편, ‘의정·행정대상’은 한 해 동안 국가와 지역 사회 발전에 기여한 인물을 발굴해 그 공로를 기리는 상으로, 이날 시상식은 한국언론연대 주최로 진행됐다.
