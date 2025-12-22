이숙자 서울시의회 운영위원장, 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 최우수상 수상

서울Pn

대한민국시·도의회 운영위원장협의회 회장으로 협의회 이끌고, 서울시의회 운영위원장으로 의회 운영 내실화에 기여한 공로 인정


  •
이숙자 서울시의회 운영위원장


이숙자 서울시의회 운영위원장(국민의힘·서초2)이 지난 22일, 서울 중구 프레스센터 국제회의장에서 열린 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 시상식에서 최우수상을 받았다.

이번 수상은 이 위원장이 대한민국 시·도의회 운영위원장협의회 회장으로서 전국 운영위원장협의회를 이끌며 지방의회 간 협력체계를 강화하고, 동시에 서울특별시의회 운영위원장으로서 의회 운영의 내실화 및 의정활동 고도화에 기여한 공로를 높이 평가받은 결과다.

이 위원장은 수상 소감을 통해 “전국 시·도의회 운영위원장협의회 회장으로서 각 의회의 경험과 지혜를 모아 협력의 성과를 만들고, 서울시의회 운영위원장으로서도 의회 운영의 내실을 다져 시민 신뢰에 보답하겠다”고 밝혔다.

한편, ‘의정·행정대상’은 한 해 동안 국가와 지역 사회 발전에 기여한 인물을 발굴해 그 공로를 기리는 상으로, 이날 시상식은 한국언론연대 주최로 진행됐다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
