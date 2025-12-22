아이수루 서울시의원, 외국인 주민과 지역커뮤니티 함께하는 ‘2025 IWIK 시상식 및 국제교류의 날’ 참석

‘2025 IWIK 시상식 및 국제교류의 날’ 12월 20일 서울서 개최

30여 개국 외국인 주민과 함께하는 국제교류의 장

“국제교류는 일상의 공존에서 시작… 서울이 세계와 연결되는 힘”



축사하는 아이수루 의원



IWK 시상식 및 국제교류의 날 행사에서 아이수루 의원이 주요 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.



IWK 시상식 및 국제교류의 날 행사에서 아이수루 의원이 주요 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 시의원 아이수루 문화체육관광위원회 부위원장(더불어민주당·비례)이 20일 서울 50플러스 서부캠퍼스 4층 강당에서 개최한 서울시 외국인 주민과 지역 커뮤니티가 함께하는 국제교류 행사인 ‘2025 IWIK 시상식 및 국제교류의 날’에 참석해 자리를 빛냈다.이번 행사는 30개국 이상 외국인 주민과 시민, 지역 단체가 함께 참여하는 국제교류 행사로, 다양한 문화와 활동을 공유하고 상호 이해와 연대를 강화하기 위해 마련됐다. 특히 국제교류와 지역사회 발전에 기여한 개인 및 단체를 격려하는 IWIK 시상식과 함께 문화 교류 프로그램이 진행됐다.이번 행사에는 서울시의회 문화체육관광위원회 부위원장 겸 다문화위원회 위원장인 아이수루 의원이 참석해 축사를 전하며, 외국인 주민과 시민이 함께 만드는 포용적 도시 서울의 의미를 강조했다.특히 아이수루 서울시의회 문화체육관광위원회 부위원장 겸 다문화위원회 위원장인 이번 축사에서 외국인 주민과 시민이 함께 만드는 포용적 도시 서울의 의미를 강조했다. 아이수루 의원은 축사에서 “국제교류는 거창한 외교가 아니라, 서로의 일상을 이해하고 존중하는 작은 만남에서 시작되며, 오늘 이 자리는 서울이 세계와 연결되는 가장 따뜻한 방식의 국제교류를 보여주는 현장“이라고 밝혔다.또한 “다양한 문화적 배경을 가진 이웃들이 지역사회 안에서 함께 성장할 수 있도록, 서울시의회도 제도와 정책으로 든든히 뒷받침하겠다”라고 덧붙였다.주최 측은 이번 행사가 단순한 시상식을 넘어, 외국인 주민과 지역 커뮤니티가 지속적으로 교류하고 협력하는 계기가 되기를 기대한다고 밝혔다. 앞으로도 다양한 국제교류 프로그램을 통해 다문화 공존과 지역사회 통합을 확대해 나간다는 계획이다.온라인뉴스부