‘도입 2년’ 기후동행카드 하루 72만명 이용

57%가 청년… 월 3만원 절감

대중교통 이용 2.26회 늘어

‘기후동행카드’가 대중교통 이용 횟수를 늘리는 등 탄소절감·기후위기 예방이란 도입 취지에 맞게 안착한 것으로 나타났다.서울시는 지난해 1월 도입한 기후동행카드가 2년간 누적 충전 건수 1700만여건, 하루 평균 이용자 72만명(2025년 11월 기준)을 넘어섰다고 밝혔다.시가 5068명을 대상으로 한 설문조사 결과 기후동행카드 이용자들은 카드 사용 이후 대중교통 이용이 주간 평균 약 2.26회 늘었고, 승용차 이용은 0.68회 감소했다고 답했다. 또 이용자들은 월평균 3만원의 교통비를 절감한 것으로 분석됐다. 특히 전체 이용자의 절반이 넘는 57.1%가 청년할인 권종 이용자인 것으로 집계됐다. 지난해 6월 도입된 청년권은 만 19~39세 청년들이 30일권을 정가(6만 2000원)보다 7000원 할인받아 살 수 있다.기후동행카드는 내년에 국토교통부에서 출시하는 전국단위 무제한 요금제 교통카드인 ‘모두의 카드’의 모델이 됐다. 모두의 카드는 기준금액 이상을 사용하면 초과분을 되돌려주는 방식의 무제한 교통카드다. 시는 기후동행카드가 청년 할인과 단기권 등 선택권이 더 많고 따릉이와 한강버스 등 연계 혜택이 있는 만큼 모두의 카드가 출시 돼도 기후동행카드를 유지해 시민들이 필요에 따라 선택할 수 있도록 할 계획이다. 여장권 서울시 교통실장은 “서울시가 전국 최초로 도입한 ‘무제한 대중교통 이용 정액요금제’ 기후동행카드가 대중교통 요금제의 패러다임 전환을 넘어 정부 정책으로 확장됐다”﻿고 말했다.박재홍 기자