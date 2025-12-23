‘DJ공항’ 움직임 속 TK선 ‘박정희공항’ 추진

추진위 “박정희공항으로 해야”
일부 “우상화 안 돼” 반대 여론도
박병우 재대구경북시도민회 박정희공항명명추진특별위원장은 22일 서울신문에 “우리 지역에도 박정희 전 대통령이라는 인물이 있고 조국 근대화 업적도 분명한 만큼 TK 신공항은 박정희공항이 돼야 한다”고 주장했다.
현재 대구 동구에 있는 군·민간공항을 대구 군위군 소보면과 경북 의성군 비안면 일원으로 통합 이전하는 사업(TK 신공항)이 확정돼 추진 중이다.
올해 초 국방부가 군 공항 이전 사업계획을 승인한 데 이어 지난 19일 국토교통부가 TK 신공항 관련 기본계획을 고시했다.
박정희공항 이야기가 처음 나온 것은 아니다. 앞서 홍준표 전 대구시장도 2021년 대선 출마 과정에서 TK 신공항을 박정희공항으로 짓겠다고 밝힌 바 있고, 이철우 경북지사도 지난해 도정 질의에서 같은 취지의 발언을 했다.
다만 지역의 반대 여론도 적지 않다. 박 전 대통령에 대한 역사적 평가가 엇갈리기 때문이다. 강금수 대구참여연대 사무처장은 “정치적 의도로 공공시설에 개인의 이름을 붙이는 건 바람직하지 않고, 더욱이 박 전 대통령은 반민주 독재 등 비판의 여지가 많아 부적절하다”고 지적했다.
대구 민경석 기자