“받은 것만큼 도와주니 행복해요”… 탈북민과 함께 한 아름다운 동행

강남봉사센터 ‘핑크산타 김장’



서울시 동행나눔봉사단이 지난달 26일 강남구 일원동 일원에코파크 에코센터에서 열린 ‘핑크산타 김장하는 날’ 행사에서 김치를 양념에 버무리고 있다.

“남을 도우면서 흘리는 땀이 정말 값진 기쁨이고 행복이죠.”지난달 26일 서울 강남구 일원동 일원에코파크 에코센터. 강남구자원봉사센터가 주최한 ‘핑크산타 김장하는 날’을 맞아 자원봉사자 206명이 앞치마를 두르고 김장 김치를 버무렸다. 북한이탈주민과 다른 시민들이 함께 봉사하는 서울시의 ‘동행나눔봉사단’도 손을 보탰다.남한 정착 17년째인 북한이탈주민 이홍숙(67)씨는 “우리도 취약계층에 속하지만 받는 것만큼 주고 싶은 마음이 있다”며 이렇게 말했다.서울시는 올해부터 북한이탈주민의 봉사단체 연합이었던 동행나눔봉사단에 남북 출신 시민들이 함께 하도록 개편했다. 지역 주민과 교류하면 낯선 곳에서 정착할 힘을 얻을 수 있다는 판단에서다.동행나눔봉사단으로 활동하고 있는 임윤택(41)씨는 “직업 군인으로 일한 경험이 있어 남북한 분단 문제에 관해 관심이 높아 봉사단 취지에 공감했다”며 “먼저 적극적으로 반겨준 봉사단원들이 있어 적응하는데 어렵지 않았다”고 했다.동행나눔봉사단은 지난 4월부터 다양한 봉사활동을 벌이고 있다. 북한 출신 46명, 남한 출신 31명으로 구성된 봉사단은 어르신 안부 살피기 등 이웃 사랑 정신을 나누는 활동뿐 아니라, 임진각 평화누리공원 플로깅(조깅하면서 쓰레기를 줍는 운동) 봉사처럼 안보 의식을 공유하는 행사도 함께했다. 심각한 수해를 입은 경기 가평을 방문해 수해 복구를 도왔고, 취약계층 음식 나눔 봉사 때는 녹두부침개, 개성 갈비찜 등 북한 음식을 만들었다.이외에도 서울시는 북한이탈주민 정착을 돕기 위한 건강검진 지원과 ‘찾아가는 건강돌보미’ 등을 지원하고 있다. 최근 동부하나센터를 통해 종합검진을 받은 한 50대 여성이 초음파에서 갑상샘암을 발견해 서울시 진료비 지원으로 수술받은 사례도 있었다. ‘찾아가는 건강돌보미’ 사업을 통해 고립 생활을 이어온 40대 여성에게 정신과 치료를 연계하기도 했다. 서울시 관계자는 “내년 북한이탈주민 1인 가구에 대한 사업을 강화하는 등 앞으로도 촘촘한 지원으로 북한이탈주민의 자립과 정착을 돕겠다”고 했다. 시 북한이탈주민 지원사업의 세부 내용은 카카오톡 채널 ‘서울시 북한이탈주민 정착지원 소식’에서 확인할 수 있다.글·사진 서유미 기자