막바지 무 수확 한창

이새날 서울시의원, 음악으로 하나되는 세상
김태수 서울시의회 주택공간위원장, ′202
최승용 경기도의원, ‘2025년도 도시환경
김호겸 경기도의원 대표발의 ‘경기도교육청
교육 정책은 현장이 답… 용산 ‘맹모의 열정’
18개 학교 학부모들과 간담회
송파구민 99% “송파구 살기 좋다”
녹지·환경, 문화·관광 등 호평
광진구, 1인가구지원센터 3주년…“나 혼자 가구의
광진구 전체 가구 중 1인 가구 45% 넘어… 맞춤형 지원 정책 주력
세금도 대출도 무릎 탁, 엄지척… 강남 中企 행정
“인간·자연 공존하며 힐링”… 세계
광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령
광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받…
‘독서의 계절은 겨울!’…경기관광공사
파크골프 인기몰이
순천향대 ‘고산중국학보’ 한국연구재단
부산 ‘시니어 하하 캠퍼스’ 내년 본
부산시는 17일 금정구 부산가톨릭대 신학 교정에 ‘하하(HAHA) 캠퍼스’를 조성하기 위한 행정 절…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
