포항 “아·태 AI 센터 유치” 속도전… AI 기반 과학도시로 드라이브

경북 포항시가 아시아·태평양 인공지능(AI) 센터 유치를 위한 본격 행보에 나서고 있다.22일 포항시에 따르면 시는 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) AI 이니셔티브’에 따라 설립되는 아시아·태평양 AI 센터 유치를 공식 추진한다.아·태 AI 센터는 경주에서 열린 APEC 정상회의가 계기가 됐다. APEC 경주 선언에는 한국이 주도해 센터를 설립한다는 내용이 명시됐다. 회원국 간 국제협력뿐만 아니라 기술 표준화, 상호운용성, AI 안전성 및 윤리, 지속적 연구개발(R&D) 협력 등을 통해 회원국 간 정책목표 달성, 민간투자 촉진, 상호 협력의 거점이 될 것으로 예상된다.포항은 철강과 이차전지, 수소, 바이오 등 신산업을 적극 육성해 산업 전반에 AI를 접목하는 융합·실증 생태계가 구축돼 있다. 시는 센터 유치를 위해 추진위원회 구성, 타당성·기본구상 용역, 비전 선포식 등 단계별 로드맵을 신속히 가동할 방침이다.지난달에는 아태이론물리센터에서 지역 연구기관장들이 모여 센터 유치를 위한 공동 협력 의지를 다졌다. 포항에는 아태이론물리센터를 비롯해 막스플랑크 한국·포스텍연구소 등 국제 연구기관이 운영되고 있다.시는 지역 연구기관을 비롯해 삼성SDS, 아마존, KT 등 국내외 기업까지 참여하는 ‘아·태 AI센터 유치 추진위원회’도 조직하는 등 유치 전략을 구체화 중이다.이강덕 포항시장은 “아시아·태평양 AI 센터가 유치된다면 포항이 AI 정책과 연구 협력 중심도시로 성장할 것”이라며 “포항이 AI 기반 과학도시로 발전하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.포항 김형엽 기자