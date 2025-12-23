임광현 경기도의원, 가평군 관광문화진흥 위한 현장 간담회 개최



임광현 의원이 22일 경기도의회 가평상담소에서 가평군 관광문화진흥을 위한 간담회를 개최하고 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육기획위원회 소속 임광현 의원(국민의힘·가평)은 22일 경기도의회 가평상담소에서 가평군 관광문화진흥을 위한 간담회를 개최하고, 지역 관광 활성화 방안에 대해 관계자들과 의견을 나눴다.이날 간담회에는 경기도의회 국민의힘 백현종 대표의원(구리1)을 비롯해 이석균 기획수석(남양주1), 서성란 제3정책위원장(의왕2), 윤충식 제5정책위원장(포천1)과 관광·문화 분야 관계자, 지역 주민 대표 등이 참석했다. 참석자들은 가평군 관광의 현황과 당면 과제, 향후 발전 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.이 자리에서 올리브스타 박지희 대표는 “가평군은 수려한 자연환경과 풍부한 문화자원을 갖춘 관광 잠재력이 큰 지역”이라며 “단기적인 관광객 유치에 그치기보다 지역 주민과 상생하는 지속가능한 관광문화 정책이 필요하다”고 강조하고, 이를 위한 경기도의회의 적극적인 지원을 요청했다.이에 임광현 의원은 “관광은 지역경제 활성화를 이끄는 핵심 동력”이라며 “경기도 차원에서 가평군 관광문화진흥을 위한 제도적·재정적 지원 방안을 적극 검토하겠다”고 밝혔다. 임 의원은 “현장의 목소리가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 앞으로도 지속적인 소통을 이어가겠다”고 덧붙였다.한편 임 의원은 이번 간담회에서 제기된 다양한 의견을 토대로 관련 부서와 협의를 거쳐 실효성 있는 정책 대안을 마련하고, 경기도의회 차원의 지원 방안을 적극 모색할 계획이다.온라인뉴스팀