신미숙 경기도의원, 과밀학급 해소 관건 ‘교원 정원’… 국회·교육부와 논의



신미숙 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 22일 전용기 국회의원실에서 교육부와 경기도교육청과 함께 경기도 과밀학급 해소를 위한 교원 정원 확보 관련 논의를 진행했다.신 의원은 “경기도의 교원 1인당 학생 수는 13.4명으로 전국 평균보다 1.3명이 많고, 특히 중학교의 과밀학급은 62.2%를 차지하고 있다”는 교육 현실을 짚었다. 그는 “이렇듯 학급당 학생 수는 증가하는 반면, 교원 정원은 학령인구 감소를 이유로 감축 기조가 이어지면서 현장과 정책 간 괴리가 커지고 있다”고 지적했다.이에 교육부 교원인사정책과장은 “교육부 차원에서 과밀학급 해소와 고교학점제 등 교육 정책 수요와 정원의 효율화 등을 고려하여 총 정원의 1% 범위 내에서 추가 배정하는 방안을 적극 검토해보겠다”고 답변했다.아울러 신 의원은 “교원 정원 문제는 행정안전부와의 협의가 필요한 사안인 만큼 전용기 국회의원과 협력해 관계 부처와의 논의를 이어갈 것”을 전했다. 그는 “국회와 지방의회 각자의 역할을 토대로 과밀학급 해소를 위한 대안을 지속적으로 모색하겠다”고 강조했다.이날 회의에는 전용기 국회의원을 비롯하여 장세원 교육부 교원정책과장, 최종철 경기도교육청 교원인사정책과장 등이 자리를 함께하여 과밀학급 해소를 위한 구체적인 의견을 나눴다.온라인뉴스팀