이오수 경기도의원, 한우 수정란 기술교육·피트모스 실증시험 최종보고 참석



이오수 의원이 22일 피트모스 기반 축산환경 실증시험 최종보고회에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 농정해양위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원9)은 22일 경기도 축산진흥센터에서 열린 한우 수정란(OPU) 기술 교육과 피트모스 기반 축산환경 실증시험 최종 보고회에 잇따라 참석해, 경기도 축산업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 축산환경 조성을 위한 정책 방향을 강조했다.이날 오전 열린 한우 수정란 기술 교육은 우량 유전자 확보와 생산성 향상을 통해 경기도 한우 산업의 경쟁력을 높이기 위한 자리였다. 축산진흥센터 관계자와 한우 농가들이 참석해 최신 수정란 기술과 현장 적용 방안을 공유했다.이 의원은 “사료비 상승과 인력 부족 등 어려운 여건 속에서 한우 산업이 지속 가능해지려면 생산성 향상과 품질 고급화가 동시에 필요하다”며 “수정란 기술은 농가 소득 안정과 한우 산업의 미래를 준비하는 중요한 기술인 만큼, 현장에서 활용할 수 있는 교육과 지원이 이어져야 한다”고 밝혔다.이어 오후에 열린 피트모스 실증시험 최종 보고회에서는 그간 추진해 온 수분 조절재(피트모스) 활용 실증 결과가 공유됐다. 이번 실증은 축산 악취 저감과 분뇨 부숙 안정화, 경축 순환 농업 기반 마련을 목표로 실제 농가 현장에서 진행됐다.이 의원은 “피트모스 실증시험은 연구 결과에 그치지 않고 농가 현장에서 효과와 한계를 함께 검증했다는 점에서 의미가 크다”며 “이제는 실증 성과를 정책과 예산으로 연결해 농가에 안착시키는 단계로 나아가야 한다”고 강조했다.그는 “축산 경쟁력 강화와 환경 개선은 따로 갈 수 없는 과제”라며 “도의회 농정해양위원회에서도 기술 실증이 일회성으로 끝나지 않고, 실증–검증–확산으로 이어질 수 있도록 제도적ㆍ재정적 뒷받침을 계속해 나가겠다”고 덧붙였다.이 의원은 “오늘 두 행사는 경기도 축산의 ‘미래 경쟁력’과 ‘환경 지속성’을 함께 보여주는 자리였다”며 “앞으로도 농가가 체감할 수 있는 실질적인 축산 정책을 현장에서부터 차근차근 만들어 가겠다”고 말했다.온라인뉴스팀