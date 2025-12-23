서울Pn

공공 통합 앱 '서울온' 내년 정식 서비스

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 서울시 자치구 최초 '시민사회 활성화 조

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, ‘모자보건사업’ 우수 기관 표창

성동 첫 ‘장애아 전문 어린이집’ 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

전병주 서울시의원, 한국언론연대 ‘의정·행정대상’ 최우수상

22일 프레스센터 시상식.. .광진구 및 학교 환경 개선 성과 인정
“현장과 제도 잇는 의정활동 강화… 서울시민 신뢰 높일 것”


지난 22일 열린 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 시상식에서 최우수상을 받은 전병주 부위원장


서울시의회 교육위원회 전병주 부위원장(더불어민주당, 광진1)이 지난 22일 서울 중구 프레스센터에서 열린 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 시상식에서 최우수상을 받았다.

전 부위원장은 서울교육 현안 점검과 입법 활동, 학교 현장 안전 개선 노력을 공로로 인정받았다.

전 부위원장은 통학로 교통안전 문제를 공론화하고 교육청·자치구·경찰 등 관계기관과 협의체를 통해 개선을 이끌었다. 학교 주변 보행환경 정비와 안전시설 확충 등 현장 중심 성과가 평가에 반영됐다.

의정활동 측면에서는 지방교육재정교부금 개편 관련 결의안, ‘서울시교육청 디지털재난 대비 및 대응 조례안’ 등 교육 현안과 직결된 의안을 발의했다. 본회의에서도 교부금 개편, 교육청 예산, 유보통합, 서울런 등 주요 쟁점에 대해 의견을 제시했다.

끝으로 전 부위원장은 “한 해를 마무리하는 시점에 뜻깊은 상을 받게 돼 감사하다”라며 “앞으로도 현장 목소리를 제도로 연결하는 의정활동에 힘써 시민이 체감하는 변화를 만들고, 서울시민의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.


'강북횡단 지하도시고속도로' 예정지 찾은 오세훈 시

용산문화재단 임원 구성 마무리… 내년 2월 출범

박희영 구청장 “문화도시로 이끌 것” 초대 이사장에 팝페라 테너 임형주

금천 민생쿠폰 집행 우수… 특교세 1.5억 확보

1차 98.8%·2차 97.6% 지급

양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

주민 6만 5000명 서명부 전달 이기재 구청장 “서울시와 협력”

