전병주 서울시의원, 한국언론연대 ‘의정·행정대상’ 최우수상

22일 프레스센터 시상식.. .광진구 및 학교 환경 개선 성과 인정
“현장과 제도 잇는 의정활동 강화… 서울시민 신뢰 높일 것”
서울시의회 교육위원회 전병주 부위원장(더불어민주당, 광진1)이 지난 22일 서울 중구 프레스센터에서 열린 2025 한국언론연대 ‘제4회 의정·행정대상’ 시상식에서 최우수상을 받았다.
전 부위원장은 서울교육 현안 점검과 입법 활동, 학교 현장 안전 개선 노력을 공로로 인정받았다.
전 부위원장은 통학로 교통안전 문제를 공론화하고 교육청·자치구·경찰 등 관계기관과 협의체를 통해 개선을 이끌었다. 학교 주변 보행환경 정비와 안전시설 확충 등 현장 중심 성과가 평가에 반영됐다.
의정활동 측면에서는 지방교육재정교부금 개편 관련 결의안, ‘서울시교육청 디지털재난 대비 및 대응 조례안’ 등 교육 현안과 직결된 의안을 발의했다. 본회의에서도 교부금 개편, 교육청 예산, 유보통합, 서울런 등 주요 쟁점에 대해 의견을 제시했다.
끝으로 전 부위원장은 “한 해를 마무리하는 시점에 뜻깊은 상을 받게 돼 감사하다”라며 “앞으로도 현장 목소리를 제도로 연결하는 의정활동에 힘써 시민이 체감하는 변화를 만들고, 서울시민의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.
온라인뉴스부