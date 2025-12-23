경남 ‘지역경제 규모·인구’ 전국 3위…1인당 경제지표는 중위권

서울Pn

지역내총생산 151조 2000억원
인구 332만여명 전국 3위 탈환
1인당 지역순소득은 전국 11위


  •
경남도청 전경. 서울신문DB


경남도는 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 지역소득(잠정)’ 결과를 인용해 경남 지역내총생산(GRDP)이 2016년 이후 처음으로 전국 3위에 올랐다고 23일 밝혔다. 경남 인구도 다시 전국 3위를 회복했다.

2024년 경남의 지역내총생산은 151조 2000억원으로, 전국 평균 성장률(2.0%)을 웃도는 3.2% 성장률을 기록했다. 제조업이 5.7%, 공공행정이 3.4% 증가하며 성장을 견인했지만 도소매업(–1.3%)과 정보통신업(–3.3%)은 감소했다.

같은 해 지역총소득은 140조 1000억 원으로 집계됐다. 구성 비중은 피용자보수 46.6%, 영업잉여·재산소득 18.8%, 생산·수입세 8.3% 순으로 나타났다.

추계인구 기준 1인당 지표를 보면, 지역내총생산은 4655만원으로 전국 8위, 지역총소득은 4313만원으로 10위, 지역순소득은 3180만 원으로 11위를 기록했다.

가계와 비영리민간단체 1인당 가계총처분소득과 가계순처분소득은 전년 대비 각각 두 단계 상승해 15위로 올라서며 최하위권에서 벗어났다.

통계청 주민등록인구 기준 2025년 11월 현재 경남 인구는 주민등록인구와 등록외국인을 포함해 332만 555명으로, 17개 시도 가운데 경기(1421만 8309명), 서울(958만 5931명)에 이어 세 번째로 많았다.

김명주 경제부지사는 “경남의 조선·방산·우주항공 등 주력 제조업이 성장하면서 생산과 고용, 소득 전반에 긍정적인 변화가 나타나고 있다”며 “부가가치 창출 역량이 높은 기업을 적극 육성·지원해 도민 소득 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

국가데이터처 지역소득 통계는 생산·소비·물가 등 기초 통계를 토대로 시도 단위 소득 수준을 추계한 종합 경제지표로, 매년 발표한다. 1인당 지표는 추계인구를 기준으로 산출된다.

창원 이창언 기자
