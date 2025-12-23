서울Pn

검색

공공 통합 앱 ‘서울온’ 내년 정식 서비스

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 서울시 자치구 최초 ‘시민사회 활성화 조

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, ‘모자보건사업’ 우수 기관 표창

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 첫 ‘장애아 전문 어린이집’ 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

장태용 서울시의회 행정자치위원회 위원장, 서울시 특별조정교부금 29억원 확보… 강동구 민생 숙원사업 해결 ‘청신호’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

천호·성내·둔촌 지역 방범 CCTV 설치, 역 주변 보행환경 개선 등 주민 안전 및 편의 증진 사업 예산 확보 쾌거


  •
장태용 서울시의회 행정자치위원회 위원장


서울시의회 행정자치위원회 장태용 위원장(국민의힘, 강동구 제4선거구)은 23일 강동구 지역 현안 해결 생활안전 및 보육 인프라 개선을 위한 서울시 특별조정교부금(이하 ‘특교금’) 29억원을 확보했다고 밝혔다.

장위원장은 소관부서인 서울시 행정국과 긴밀하게 협력하고 발로 뛰며 예산 확보에 총력을 기울인 결과, 주민 안전과 생활 편의를 직접적으로 개선하는 핵심 민생 사업 예산을 안정적으로 확보했다.

이번에 교부된 특교금은 29억원은 ▲주민 생활 안전 및 환경 개선(총 10억 9400만원) ▲보행 편의 증진 및 인프라 정비(총 9억 5200만원) ▲보육·공원 환경 및 복지시설 확충(총 8억 4800만원) 등 강동구의 시급한 현안 해결을 위한 8개 사업에 투입될 예정이다.

장 위원장은 “이번 특교금 확보는 주민 여러분의 목소리를 경청하고, 현장 중심의 정책을 실현하기 위한 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “특히, 방범 CCTV와 어린이 시설 개선은 주민들의 오랜 요청 사항을 반영한 만큼, 신속한 사업 추진으로 가시적 변화를 만들겠다”고 강조했다.

이어 “앞으로도 강동구 발전을 위해 서울시와 협력해 강동 주민의 목소리를 반영한 예산 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘강북횡단 지하도시고속도로’ 예정지 찾은 오세훈 시

용산문화재단 임원 구성 마무리… 내년 2월 출범

박희영 구청장 “문화도시로 이끌 것” 초대 이사장에 팝페라 테너 임형주

금천 민생쿠폰 집행 우수… 특교세 1.5억 확보

1차 98.8%·2차 97.6% 지급

양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

주민 6만 5000명 서명부 전달 이기재 구청장 “서울시와 협력”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr