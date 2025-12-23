“북한강·팔당 수변을 기회·상생의 공간으로”

동북부 6개 시군, 경기도에 건의

“균형발전 논의”… 지사 면담 요청

하남시·가평군·광주시·구리시·남양주시·양평군 등 경기 동북부 6개 시·군이 규제와 희생의 상징이었던 북한강 및 팔당 수변 공간을 기회와 상생의 공간으로 전환하기 위한 공동 행보에 나섰다.이들 6개 시·군은 친환경 수변 관광거점 조성을 위해 경기도에 정책적 협력과 지원을 요청하는 공동건의문을 전달했다고 23일 밝혔다. 지역 현안 해결과 균형발전 방안을 논의하기 위해 김동연 경기지사 면담도 공식 요청했다.앞서 이들 시·군은 지난 5월 ‘경기 동북부 친환경 수변 관광 상생 협의체’를 출범시키고, 북한강과 팔당호를 중심으로 한강 수계와 연계한 친환경 수변 관광거점 조성을 통해 장기간 지속돼 온 공동 현안을 해결하고 지역 상생을 실현하는 데 뜻을 모았다.이번 건의는 협의체 출범 이후 첫 공동 대응으로, 관광과 규제 분야 현안 관련 협력체계를 확대하기 위해 마련됐다.협의체는 건의문에서 현행 구조적·제도적 제약으로 인해 시·군 단위의 개별 노력만으로는 한계가 분명하다는 점을 강조했다. 이에 따라 경기도가 추진 중인 ‘경기 북부 대개발 2040’, ‘경기 동부·서부 사회간접자본(SOC) 개발’ 등 관련 정책과 연계해 광역 차원의 종합적인 협력과 조정, 지원이 필요하다는 점을 공동건의의 핵심으로 제시했다.또 지난 11월 14일 열린 경기 북부 타운홀 미팅에서 이재명 대통령이 언급한 경기 북부의 ‘특별한 희생’과 ‘특별한 배제’ 문제, 상수원 규제 지역의 어려움과 관련해 규제의 합리화와 새로운 성장 전략을 모색해야 한다는 사회적 공감대가 확산하고 있는 만큼, 경기도가 정부 협의와 시·군 협력의 중추적 역할을 맡아줄 것을 기대한다고 밝혔다.﻿한상봉 기자