서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

공공 통합 앱 ‘서울온’ 내년 정식 서비스

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 서울시 자치구 최초 ‘시민사회 활성화 조

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, ‘모자보건사업’ 우수 기관 표창

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 첫 ‘장애아 전문 어린이집’ 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

충남, 가로림만 세계자연유산 등재 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

내년 7월 ‘부산 회의’ 때 등재 목표

태안반도에 있는 세계 5대 갯벌이자 제1호 국가해양생태공원인 가로림만의 세계자연유산 등재가 추진된다.

충남도는 23일 이런 내용의 가로림만 해양 생태거점 조성 추진 계획을 내놨다. 가로림만은 점박이물범의 서식지로 전국에서 유일하게 육지에서 관찰이 가능하다. 2023년 국가 해양생태계 종합조사에서 대형 저서생물 종수가 전국에서 가장 많았고, 멸종위기종인 노랑부리백로·저어새 등 생물다양성이 풍부한 곳이다. 가로림만은 2016년 해양보호구역에 이어 지난 2일 첫 국가해양생태공원으로 지정됐다.

도는 내년 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 가로림만의 세계자연유산 등재를 목표로 하고 있다. 유산에 등재되면 순천에서 경기만 남부까지 유산 범위가 확대돼 세계가 인정하는 해양 생태거점을 확보하게 된다.

또 도는 내년부터 주민·전문가가 참여하는 협의체를 구성하고, 세계자연기금(WWF)과 공동으로 점박이물범 모니터링, 폐염전 활용 보전, 해양 생태교육 등을 진행할 예정이다. 해양생물다양성 보존 협력 사업도 발굴할 계획이다.


홍성 박승기 기자
2025-12-24 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘강북횡단 지하도시고속도로’ 예정지 찾은 오세훈 시

용산문화재단 임원 구성 마무리… 내년 2월 출범

박희영 구청장 “문화도시로 이끌 것” 초대 이사장에 팝페라 테너 임형주

금천 민생쿠폰 집행 우수… 특교세 1.5억 확보

1차 98.8%·2차 97.6% 지급

양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

주민 6만 5000명 서명부 전달 이기재 구청장 “서울시와 협력”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr