광명시의회, 국민권익위 종합청렴도 평가서 ‘3등급’ 상승

전년比 한 단계 오른 성과, 청렴 노력·체감도 모두 3등급 기록



사진=광명시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광명시의회(의장 이지석)가 국민권익위원회가 발표한 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가에서 3등급을 받으며 전년 대비 한 단계 상승했다.국민권익위원회가 전국 공공기관을 대상으로 실시한 이번 평가에서 시의회는 종합청렴도는 물론 주요 평가 항목 전반에서 3등급 수준의 평가를 받았다.국민권익위원회는 매년 공공기관의 청렴 수준을 종합적으로 측정하는 청렴도 평가를 실시하고 있으며, 청렴체감도·청렴노력도·부패 실태 등을 반영해 종합등급을 산정한다.시의회는 그동안 ▲의원 행동강령 준수 강화 ▲청렴 교육 정례화 ▲의회 운영의 투명성 제고 ▲부패 취약 분야 개선을 위한 자체 점검 등을 통해 청렴한 의정 환경 조성에 힘써왔다.이지석 의장은 “청렴도 향상을 위해 의회 운영 전반에 청렴 문화를 확산하고, 반부패 시스템을 강화한 노력이 평가로 이어진 결과”이라며 “앞으로도 청렴이 일상이 되는 의회를 만들기 위해 노력하겠다“고 말했다.온라인뉴스부