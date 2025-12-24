김용일 서울시의원, 서울시의회 의장 표창장 수여식 참석



2025 서울시의회 의장 표창장 수여식에 참석한 김용일 의원(가운데)



서울시의회 의장 표창 수여식에서 참석자들과 기념촬영을 하는 김용일 의원(왼쪽에서 네 번째)



2025 남가좌2동 축제추진위원회 해단식에 참석한 김용일 의원(왼쪽에서 다섯 번째)

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 연말을 맞아 한 해 동안 지역 사회를 위해 헌신적으로 봉사해 온 주민들을 격려하기 위해 서울시의회 의장 명의의 표창장 수여식에 참석했다고 밝혔다.김 의원은 평소 삶의 마디마디를 구분 지어 평가하고 마무리하는 과정의 중요성을 강조해 왔다며, 특히 한 해를 마무리하는 연말을 맞아 지역 공동체를 위해 묵묵히 땀 흘린 분들의 공로를 기리기 위해 이번 수여식을 마련했다고 밝혔다. 올해는 김용일 의원이 추천한 지역 봉사자 50여명이 최종 수상자로 선정되었다.김 의원은 표창 상신의 기준을 ‘지역 현장 중심의 봉사’에 두었다고 설명했다. 그는 “고물가, 고환율, 저성장 및 저소비라는 엄중한 경제 현실 속에서 먼 미래의 큰 준비도 중요하지만, 지금은 조금씩 성과를 내며 한 계단씩 버텨내는 과정이 더욱 소중한 시기”라며 선정 배경을 밝혔다.특히 김 의원은 대중가요 ‘막걸리 한 잔’의 가사를 인용하며, “황소처럼 열심히 일하지만 제자리걸음인 살림살이에 공감하는 부분이 많다”라며 “대형마트가 없고 재래시장과 1인 소상공인 중심의 골목상권이 주를 이루는 우리 지역의 특성상 코로나 팬데믹 이후 많은 분이 폐업과 축소 경영의 위기를 겪으면서도 좌절하지 않고 도전하는 모습에 깊은 감명을 받았다”고 전했다.김 의원은 이번 수여식을 통해 “어려운 환경 속에서도 이웃을 위해 봉사하며 소소한 행복을 일구어가는 모든 수상자에게 진심 어린 박수를 보낸다”라며 “지방의원의 역할은 이처럼 현장에서 묵묵히 자리를 지키며 지역 사회를 지탱하는 주민들을 대변하고 응원하는 것”으로 “앞으로도 서대문구 주민들의 삶의 마디마디가 희망으로 채워질 수 있도록 의정활동에 더욱 정진하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부