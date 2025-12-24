안성시, 2025년 고향사랑기부제 모금액 20억 원 목표 달성…전년 대비 3배↑



안성시가 2025년 SBS 고향사랑 기부대상 대상과 고향사랑기부제 농림축산식품부 장관상을 받았다. (안성시 제공)

경기 안성시는 24일을 기준으로 2025년 고향사랑기부제 목표 모금액이었던 20억 원을 초과 달성했다고 밝혔다. 이는 2024년 총모금액 약 6억 6천만 원 대비 3배가 넘는 규모로, 안성시 고향사랑기부제가 짧은 기간에 안정적으로 정착하며 전국적인 모범 사례로 자리매김했다.안성시는 다양한 계층의 기부자들이 자신의 취향과 필요에 맞게 선택할 수 있도록 쌀, 축산물, 가공식품 등 총 130여 개의 답례품을 운영하며 선택의 폭을 지속적으로 넓혀왔다. 또한 매월 답례품 홍보 이벤트를 추진해 기부 참여의 재미와 만족도를 동시에 높였다.특히 올해는 기부금이 지역사회에 실질적인 변화를 만들어내는 지정기부사업을 적극 추진했다. 관내 농특산물로 만든 간편식을 학생들에게 제공하는 학생 아침 간편식 지원사업과 대설 피해를 본 농가를 돕기 위한 대설피해복구 지원사업, 그리고 발달장애인의 건강 증진과 자존감 향상을 위한 발달장애인 한라산 등반 프로젝트 등은 기부자들로부터 큰 공감과 호응을 얻었다.아울러 안성시는 각종 지역 행사 현장에서 고향사랑기부제 홍보를 강화하고 농협, 안성상공회의소, 한국세무사회, 답례품 공급업체 등 관내 다양한 기관·단체와 네트워크를 구축해 민·관·기업이 함께하는 협력 모델을 만들어 왔다.이러한 노력의 결과로 행정안전부 주관 2025 고향사랑기부제 우수사례 경진대회에서 장려상을 받았으며, 제1회 SBS 고향사랑대상 ‘대상’과 농촌 활성화 부문 농림축산식품부 장관상까지 받는 성과를 거뒀다.김보라 안성시장은 “2만여 명에 이르는 기부자 여러분의 따뜻한 마음 덕분에 2025년 목표 모금액 20억 원을 달성할 수 있었다”라며 “이번 성과는 안성시만의 노력이 아닌, 안성을 응원해 주신 기부자 한 분 한 분이 만들어 주신 결과”라고 감사의 뜻을 전했다.이어 “앞으로도 기부금이 시민과 지역을 위해 투명하고 가치 있게 쓰이도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자