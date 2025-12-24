정경자 경기도의원 제안 장애인 고용 확대 위한 3자간 업무협약 성사



정경자 의원(앞줄 왼쪽 두 번째)의 제안으로 마련된 ‘장애인 고용증진을 위한 업무협약식’에서 경기도의회, 경기도교육청, 한국장애인고용공단 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)



‘장애인 고용증진을 위한 업무협약식’에서 (앞줄 왼쪽부터) 임태희 교육감, 김진경 의장, 이종성 이사장이 업무협약을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 정경자 의원(국민의힘)의 제안으로 24일 경기도의회 예담채(2층)에서 경기도의회, 경기도교육청, 한국장애인고용공단이 장애인 고용 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 교육 현장 내 장애인 고용을 확대하고, 장애인의 사회통합과 삶의 질 개선을 목표로 세 기관이 각자의 역할과 책임을 분명히 하며 실행 중심의 협력 체계를 구축하는 데 의미가 있다.협약에 따라 한국장애인고용공단은 ▲장애인 고용 가능 직무 발굴을 위한 컨설팅 제공, ▲장애인 교원 임용 준비반 운영 지원, ▲장애인 표준사업장 생산품 및 연계고용 관련 정보 제공, ▲보조공학기기·근로지원인 등 고용 지원 서비스 제공, ▲장애인 고용 부담금 신고 지원 및 연계고용 활성화를 위한 제도 안내 등을 담당한다.경기도의회는 ▲교육청의 장애인 고용 현황을 점검하고, ▲장애인 일자리 창출과 고용 안정을 위한 예산 및 정책 지원, ▲장애인 표준사업장과의 연계고용 활성화를 위한 제도적 지원에 나설 예정이다.경기도교육청은 ▲장애인에게 적합한 직무 조사·발굴, ▲장애인 교원 임용 준비반 참여 확대, ▲장애인 시간선택제 임기제 공무원 제도 운영, ▲각급 학교 물품·용역과 장애인 표준사업장 간 연계고용 활성화, ▲특수교육 대상자 현장실습 인정 범위 확대 및 직장 내 인식 개선 실천 등을 추진한다.아울러 세 기관은 협약 사항의 실질적 이행을 위해 장애인 고용 확대를 위한 추진협의체(TF)를 구성·운영하며, 형식적인 협약이 아닌 현장에서 작동하는 고용 모델을 만들어 나가기로 했다.이번 협약을 제안하고 추진한 정경자 경기도의원은 “이번 협약은 단기간에 만들어진 결과가 아니라, 수차례 간담회와 실무 논의를 거치며 현실적으로 가능한 지점을 하나하나 좁혀 온 끝에 맺은 결실”이라며 “동시에 이것은 끝이 아니라 또 다른 시작”이라고 밝혔다.이어 정 의원은 “그동안 장애인 연계고용은 필요성에 비해 행정 구조와 현장 여건의 괴리로 실행이 어려웠다”며 “이번 협약은 선언에 그치지 않고, 직무 발굴·연계고용·현장 지원까지 실제로 작동할 수 있도록 구조를 정비했다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.정 의원은 또 “추진협의체(TF)를 중심으로 성과가 현장에서 확인될 때까지 도의회도 끝까지 역할을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀