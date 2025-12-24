성기황 경기도의원, 학생 안전 지키는 학부모폴리스와 소통 행보 이어가



성기황 의원이 23일 군포의왕교육지원청에서 정숙경 교육장과 함께 학부모폴리스 관계자들을 만나 학부모폴리스의 운영 현황 공유와 현장 애로사항을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2)은 23일 군포의왕교육지원청에서 정숙경 교육장과 함께 학부모폴리스 관계자들을 만나 지속적인 활동을 위한 교육지원청과의 협력을 당부했다.이번 간담회는 학교 주변 안전과 학교폭력 예방 등 학생 보호를 위해 활동하고 있는 학부모폴리스의 운영 현황을 공유하고, 현장에서 겪는 애로사항을 청취하는 한편, 학교 안전망 구축을 위해 힘써온 이들의 노고를 격려하고자 마련됐다.성 의원은 “학부모폴리스는 학생 안전을 위해 묵묵히 현장을 지켜온 중요한 주체임에도 안정적인 활동을 뒷받침할 제도적 지원은 여전히 부족한 상황”이라며 “경기도교육청과 교육지원청이 보다 긴밀히 협력해 지속가능하고 안정적인 활동 기반을 마련해 줄 것”을 거듭 강조했다.이어 성 의원은 “아울러, 학생 안전을 책임지는 교육공동체 구성원들과 지속적으로 만나 소통함으로써, 현장의 목소리가 제도 개선으로 이어질 수 있도록 의회 차원에서도 깊은 관심을 가지고 살펴보겠다”고 밝혔다.한편 성 의원은 2025년 경기도교육청 행정사무감사에서도 학부모폴리스 운영에 대한 교육청 차원의 전방위적인 지원이 필요함을 언급하며, 지속가능한 운영을 위한 보다 적극적인 관심과 지원을 촉구한 바 있다.온라인뉴스팀