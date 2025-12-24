임상오 경기도의원 “의용소방대는 경기북부 안전의 최전선” 강조



임상오 의원이 23일 양주시 문화예술회관 체육관에서 열린 경기도 의용소방대 북부연합회 이·취임식에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 12월 23일 양주시 문화예술회관 체육관에서 열린 경기도 의용소방대 북부연합회 이·취임식에 참석해, 이임 회장단의 노고에 감사를 전하고 새 집행부의 출발을 축하하며 경기북부 도민 안전을 위한 의용소방대의 역할과 협력 방안을 강조했다.이번 행사는 북부 의용소방대 연합회장의 명예로운 직위 이양과 조직의 결속을 다지고 재난 대응 현장에서 헌신해 온 대원들의 사기를 높이기 위해 마련됐다. 특히 넓은 면적과 다양한 재난 여건을 지닌 경기북부 지역 특성을 고려할 때 의용소방대의 현장 대응 역량과 지역 밀착 활동은 더욱 중요한 의미를 지닌다.축사에서 임상오 위원장은 “의용소방대는 재난의 최일선에서 도민의 생명과 재산을 지켜 온 지역 안전의 든든한 버팀목”이라며 “보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신해 온 대원 여러분의 노력이 오늘의 경기북부 안전을 만들었다”고 말했다.이어 임 위원장은 “그동안 북부연합회를 이끌며 조직의 안정과 화합을 이뤄 온 이임 회장단의 헌신에 깊이 감사한다”며 “새롭게 출발하는 집행부 역시 현장 중심 활동과 소통을 바탕으로 도민에게 신뢰받는 조직으로 성장하길 기대한다”고 밝혔다.이날 행사에는 북부지역 11개 시·군 의용소방대원과 가족, 소방공무원 등 500여 명이 참석했으며, 연합회 활동 성과 공유와 공로자 포상, 연합회기 이양, 비전 선포 퍼포먼스 등이 진행됐다. 대원 재능기부 공연과 축하공연도 함께 열려 화합의 분위기를 더했다.한편, 경기도의회 안전행정위원회는 의용소방대의 사기 진작과 활동 여건 개선을 위해 제도적·재정적 지원을 이어가고, 현장의 의견이 정책과 예산에 반영될 수 있도록 적극 뒷받침할 방침이다.온라인뉴스팀