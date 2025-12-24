명재성 경기도의원, 고양특례시 생활폐기물 수집·운반업 관련 정담회 주재, ‘노·사·정 상생협약’ 물꼬 텄다



명재성 의원이 23일 고양상담소에서 고양특례시 생활폐기물 수집·운반 종사자들과 대행업체 관계자, 고양특례시 담당 부처가 참석한 가운데 현안 해결을 위한 간담회를 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 명재성 의원(더불어민주당, 고양5)은 23일 고양상담소에서 고양특례시 생활폐기물 수집·운반 종사자들과 대행업체 관계자, 고양특례시 담당 부처가 참석한 가운데 현안 해결을 위한 간담회를 개최했다.이번 간담회는 계속 문제로 제기됐던 고양특례시 생활폐기물 수집·운반 대행업체 노동자들이 요구한 임금 현실화와 고용 승계 관련 현장 문제를 직접 듣고, 노·사·정의 입장을 좁히며 실질적인 대책을 마련하기 위해 명 의원의 주재로 마련됐다.이날 노동자들은 ▲2026년 노임단가 100% 적용 ▲대행업체 변경 시 노동자 근속 및 연차 승계 보장을 강력히 요구했다. 그간 예산과 지침 해석을 두고 행정부처와 업체 간 이견이 좁혀지지 않았으나, 명 의원의 중재로 생산적인 합의점을 도출했다.주요 합의 사항으로 12월 내 행정부처는 담당 중앙부처인 기후에너지환경부와 직접 만나 노임단가 적용에 대한 해석을 명확히 확인하기로 했다. 시는 해석을 바탕으로 결과에 따라 추경예산 증액 및 임금 상승분에 대한 소급 지급을 추진할 것을 협의했다.또한, 매번 큰 문제로 제기됐던 대행업체 변경 시 고용 불안을 해소하기 위해 고양특례시와 12개 대행업체, 노동자가 참여하는 ‘생활폐기물 수집·운반 상생협약’을 추진하기로 뜻을 모았다.명 의원은 이와 같은 합의점에 대해 “고양특례시의 환경과 위생을 책임져주시는 기업과 노동자분들의 고충을 직접 듣고, 합의점을 찾아가는 과정이 단순한 봉합이 아니라 고양시 청소 행정의 구조적 문제를 해결할 수 있는 노·사·정 협력의 시발점이 되길 바란다”고 밝혔다.명 의원은 “깨끗하고 위생적인 도시 환경은 현장 노동자들의 땀방울에서 시작된다”며, “이분들이 고용불안 없이 안전하게 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 시민을 위한 길”이라고 강조했다.끝으로 명 의원은 “경기도 도시 환경 분야이자 필수 공공 서비스 분야를 선도하는 ‘노·사·정 상생 협력의 표준 모델’로 함께 만들어가면 좋겠다”고 말을 마무리했다.경기도의회 고양상담소는 도민과의 소통 창구로, 경기도와 고양시, 의회 간 협력의 가교 역할을 수행한다. 온라인 예약을 통해 방문 상담이 가능하다.온라인뉴스팀