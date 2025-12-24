김재진 서울시의원 “영등포구 특별조정교부금 30억 3400만원 확보 환영”

주민을 위한 보행환경·생활SOC·재난안전 인프라 개선 사업 등을 위한 예산 확정

김 의원, 지역 현안 해결을 위한 예산 확보 노력의 성과



질의하는 김재진 의원

서울시의회 김재진 의원(국민의힘, 영등포1)은 영등포구 관내 노후 보도 정비, 양평동 공공복합시설 건립, 도림천 재난 대응시설 개선 등 총 4개 사업에 특별조정교부금 30억 3400만원이 확정됐다고 밝혔다.특별조정교부금은 ‘서울시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 자치구의 긴급하거나 특별한 재정 수요가 있을 경우, 서울시장의 심사를 거쳐 교부되는 예산이다. 이번에 확보된 특별조정교부금은 ▲ 가마산로 노후보도 정비 9억원 ▲ 도영로 외 2개소 노후보도 정비 12억원 ▲ 양평동 공공복합시설 건립 5억원 ▲도림천 멀티 예·경보시설 교체 4억 3400만원 등으로 주민 안전과 생활 편의 증진을 위한 사업에 집중 투입될 예정이다.가마산로(도림로 300~신길로 149)와 도영로 일대 보도 정비를 통해 노후·파손된 보도와 경계석·측구를 개선해 보행자 안전과 보행환경을 개선하고, 기존 제설 자재 창고 부지를 활용한 양평동 공공복합시설 건립으로 주차장·체육시설 등을 갖춘 생활 SOC를 확충함으로써 주민 생활 편의와 여가·체육 인프라를 강화할 예정이다. 아울러 도림천 멀티 예·경보시설 교체를 통해 차단 구조물과 CCTV, 전광판, 방송 단말기 등을 개선해 집중호우 등 재난 상황에 대한 대응 능력도 한층 높일 것으로 기대된다.김 의원은 “노후된 보행환경 개선과 재난 대응시설 확충, 생활 SOC 확충은 주민 안전과 직결되는 중요한 과제”라며 “앞으로도 영등포구에 꼭 필요한 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 예산 확보와 행정 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부