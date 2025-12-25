서울 테헤란로 리모델링 등 5곳 정비 본격화

기존 건물 보강ㆍ최대 30% 증축

용산 나진상가 신산업 중심 개발

서울시가 강남구 테헤란로 일대 도심 업무지역을 ‘리모델링 활성화 구역’으로 지정해 철거 없이 기존 건물을 보강하고 최대 30% 증축할 수 있게 됐다.24일 시에 따르면, 전날 제18차 건축위원회에서 이런 내용의 테헤란로 리모델링 활성화 구역 지정, 용산 나진상가 12·13동 개발사업 등 5건의 심의가 통과됐다.그동안 테헤란로 일대는 업무 수요 증가와 함께 노후 업무시설 개선 요구가 지속 제기됐다. 리모델링 활성화구역으로 지정된 구간은 강남역 사거리부터 포스코 사거리까지 약 95만㎡다. 준공 후 15년 이상 지난 노후 업무시설에 구조 안전성 강화, 수직 증축, 용적률 완화 등 인센티브가 적용된다. 기존 연면적의 최대 30%를 증축할 수 있다. 도심 내 업무시설 공급 부족을 해소하는 것은 물론 철거가 아닌 리모델링인 만큼 탄소 저감, 자원 절약, 도시경관 연속성 강화도 기대된다.용산 나진상가 12·13동 일대는 정보통신기술(ICT)·인공지능(AI) 등 신산업 중심 업무시설과 주거·판매시설이 결합한 전자상가 혁신 거점으로 조성된다. 이밖에 ▲강동구 명일동 48번지 복합시설 및 공공청사 신축사업 ▲동작구 상도역세권 장기전세주택사업 ▲양천구 서부트럭터미널 도시첨단물류단지 복합시설용지 개발사업 등도 심의를 통과했다.서울시 관계자는 “테헤란로 리모델링 활성화 구역 지정을 통해 전면 철거 중심의 개발에서 벗어나 기존 건축자산을 활용해 도심기능을 고도화하는 새로운 정비 방향을 제시했다”고 했다.서유미 기자