‘수도권 대응 성장축’ 부울경 경제동맹 가시적 성과로 존재감…과제도 남아

광역교통망·투자유치·국비 확보 잇따라

법적 지위 등은 과제...통합 전 제도 보완 필요



부울경 초광역권 발전계획 구상도. 서울신문DB

수도권 일극 체제가 심화하는 가운데 부산·울산·경남(부울경)이 대안적 성장축을 만들고자 출범시킨 ‘부울경 초광역 경제동맹’이 구체적인 성과를 내며 존재감을 키우고 있다. 부울경 메가시티 철회 후 2023년 7월 행정통합과 함께 추진된 경제동맹이 초광역 협력의 대표 모델로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.25일 경남도는 올해 광역교통, 국비 확보 등 여러 분야에서 부울경 경제동맹이 협력 성과를 가시화했다고 밝혔다.가장 눈에 띄는 성과는 광역교통 분야다. 올해 7월 부산~양산~울산 광역철도 사업이 예비타당성조사를 통과하며 경제동맹 1호 핵심사업이 본궤도에 올랐다. 울산·양산·김해를 잇는 동남권 순환 광역철도 역시 예타 대상에 포함돼 부울경 전역을 1시간 생활권으로 묶는 기반이 마련됐다. 광역 환승요금 무료화도 지난 9월 김해~부산~양산 구간에서 시행되면서 주민 체감도가 높은 협력 사례로 꼽힌다.산업·경제 분야 협력도 본격화되고 있다. 부울경은 정보통신기술(ICT) 이노베이션스퀘어를 통해 인공지능 인재를 공동 육성하고 동남권 엔젤투자 허브 기업설명회로 지역 기업들 투자 유치를 지원하고 있다. 에너지 포럼을 중심으로 수소산업 등 미래 먹거리 분야 공동 과제도 발굴하며 초광역 산업 생태계 구축을 시도하고 있다. 부울경 거점 농협 로컬푸드 직매장 개설 역시 생활경제 분야 협력 성과로 평가된다.국비 확보에서도 성과가 나타났다. 부울경 국비대응단은 지난 3년(2022년~2024년) 49개 사업에서 9259억원의 국비를 따냈다. 내년에는 부산신항~김해 고속도로 건설 등 15개 사업에서 3079억원을 확보했다.경남도 관계자는 “2025년은 부울경 경제동맹 추진단이 추진해 온 초광역 협력이 실질적인 성과로 이어진 의미 있는 해”라며 “2026년에도 경남·부산·울산이 힘을 합쳐 국가 균형성장을 선도하는 초광역 경제권 완성에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.다만 한계도 있다. 부울경 초광역 경제동맹은 특별지자체가 아닌 ‘협의체’ 성격이어서 중앙정부가 직접 재정을 지원하거나 국가사업을 맡길 법적 근거가 부족하다. 파격적인 재정 지원과 권한 이양을 받으려면 부산·경남 행정통합 등 제도적 진전이 병행되어야 한다는 지적이 나오는 이유다. 초광역권 내부 지역 격차를 어떻게 완화할 것인지도 과제로 남아 있다.창원 이창언 기자