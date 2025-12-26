윤기섭 서울시의원, 노원역 10번 출입구 에스컬레이터 개통식 참석

교통약자 이동권 보장 및 지역 상권 접근성 대폭 개선

서울시의회 윤기섭 의원(국민의힘, 노원5)은 지난 23일 지하철 4호선 노원역 10번 출입구 에스컬레이터 개통식에 참석해 그간의 공사 경과를 점검하고 개통을 축하했다.이날 개통식은 노원역 10번 출입구에서 열렸으며, 윤기섭 의원을 비롯해 서울교통공사, 시공사 및 건설사업관리단 등 공사 관계자들이 참석한 가운데 사업 경과보고, 테이프 커팅식, 기념촬영 및 에스컬레이터 시승식 순으로 진행됐다.노원역 10번 출입구 에스컬레이터 설치사업은 윤 의원의 발의 사업으로 15억원을 투입해 에스컬레이터 2기(1200형, 800형)를 설치해, 그동안 계단 이용에 불편을 겪어온 교통약자와 고령자, 지역 주민들의 이동 편의성 향상을 위해 추진됐다.특히 공사 기간 중 출입구 이용 제한으로 인근 상권 유동 인구 감소 등 주민과 상인들의 불편이 지속적으로 제기돼 왔으나, 윤기섭 의원의 지속적인 현장 점검과 관계기관 협의를 통해 공정이 신속히 추진되면서 당초 계획보다 빠르게 개통을 맞이하게 됐다.윤 의원은 “노원역은 하루 이용객이 많은 주요 거점역으로, 10번 출입구 에스컬레이터 개통은 단순한 시설 확충을 넘어 교통약자의 이동권을 실질적으로 보장하는 의미 있는 성과”라며 “지역 주민과 상인들께서 오랫동안 기다려온 만큼, 오늘 개통이 생활 편의와 지역 상권 활성화로 이어지길 기대한다”라고 밝혔다.이어 “공사 과정에서 발생했던 불편을 감내해 주신 주민과 상인 여러분께 감사드리며, 안전하고 완성도 높은 시공을 위해 노력해 준 공사 관계자 여러분께도 깊이 감사드린다”라며 감사의 인사를 전하고, “앞으로도 노원구 교통 편의시설 확충과 안전한 도시 환경 조성을 위해 현장을 중심으로 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다온라인뉴스부