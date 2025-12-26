서울Pn

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

雪렘 가득… 도봉, 내일 눈썰매장 활짝

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천 어린이들 눈썰매 타며 겨울 추억 쌓아요

성동 민원서비스 5년 연속 우수기관

윤성근 경기도의원, “소방산업, 안전 넘어 미래 수출산업으로 육성해야”

윤성근 의원이 26일 정례회 제5차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회 윤성근 부위원장(국민의힘, 평택4)은 12월 26일 열린 제387회 정례회 제5차 본회의 5분 자유발언을 통해 ‘소방산업주재관 제도’ 도입을 제안하며, 경기도가 소방산업 해외 진출과 수출 경쟁력 강화에 선도적으로 나서야 한다고 밝혔다.

이날 발언에서 소방산업이 더 이상 단순한 안전 인프라에 머무는 분야가 아니라, 세계시장에서 성장 가능성이 높은 미래 수출산업이라고 강조했다. 글로벌 소방산업 시장이 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고, 국내 소방기업은 해외 인증제도와 현지 네트워크 부족 등으로 충분한 경쟁력을 발휘하지 못하고 있다는 점을 문제로 짚었다.

윤성근 부위원장은 “소방산업의 해외 진출을 촉진하기 위한 법적 근거는 이미 마련돼 있지만, 이를 실행할 전담 조직과 체계는 여전히 미비한 상황”이라며 “경기도 소방재난본부 내에 수출 지원을 전담하는 부서조차 없는 현실을 더 이상 방치해서는 안 된다”고 말했다.

이어 윤 부위원장은 소방산업주재관 제도 도입을 위한 구체적인 방안으로 시범사업 추진, 퇴직 소방공무원 인력풀 활용, KOTRA와의 전략적 협력, 소방산업 해외 진출 전담부서 설치 등을 제시했다. 특히 퇴직 소방공무원의 현장 경험과 전문성을 활용하면 적은 예산으로도 실질적인 성과를 거둘 수 있다고 강조했다.

또한, 윤 부위원장은 “경기도가 전국 최초로 소방산업주재관 제도를 도입한다면 도내 소방기업의 수출 활성화를 이끄는 것은 물론, 타 지자체의 정책 모델이 될 수 있다”며 “소방산업을 전략적으로 육성하는 것은 곧 도민 안전과 지역경제를 함께 지키는 길”이라고 밝혔다.

마지막으로 윤성근 부위원장은 경기도가 대한민국 소방산업 수출의 선도 주자가 될 수 있도록 관련 제도의 조속한 도입과 예산·인력 지원을 강력히 촉구하며, 경기도의회 차원에서도 정책적 뒷받침을 이어가겠다는 뜻을 분명히 했다.

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr