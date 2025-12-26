김호겸 경기도의원, 2025 경기도의회 우수의정대상 수상

서울Pn

26일 ‘2025년 경기도의회 제17회 우수의정대상’을 수상한 김호겸 의원이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원(국민의힘, 수원5)은 2025년 12월 26일 「2025년 경기도의회 제17회 우수의정대상」을 수상하였다.

김호겸 의원은 2025년 경기도의회 교육기획위원회 위원으로 의정활동 하면서 경기도교육청의 교육행정에 대한 다양한 이슈 제기 및 대안의 제시, 학교 급식실 위생 환경 및 조리실무사 등 교육공무직 노동환경 개선 노력, 폐교 재산 관리 시스템 개선 및 합리적 활용 방안 마련을 위한 대안의 제시, 학생 인성 교육 및 교권 보호를 위한 정책 대안의 제시 등 경기도 교육 문제 해결을 위한 다양한 활동을 하였고, 성과도 거두었다.

또한 김호겸 의원은 경기도 옛 청사 주변 상권 활성화 및 경기도 전통시장 활성화를 위한 토론회 개최 등 지역 경제 회복 및 상생을 위해 활발한 의정활동을 펼쳤다.

김호겸 의원은 위와 같은 의정활동을 인정받아 「2025년 경기도의회 제17회 우수의정대상」 수상 영예를 안았다.

김호겸 의원은 이 외에도 「2025 경기도의회 국민의힘 행정사무감사 우수의원 대상」, 「2025 제11회 자랑스러운 인물대상」, 「제6회 정조대왕 인물대상」 등 많은 수상 실적을 기록하여 경기도의회 안팎에서 의정활동 성과를 인정받았다.

김호겸 의원은 「2025년 경기도의회 제17회 우수의정대상」 수상 소감에서 “대한민국과 경기도를 발전시키고 살리는 것은 정치가 아니라 ‘교육’이라는 확신을 가지고 의정활동을 하였다”고 밝히면서, “경기도민의 민생을 살리는 실사구시(實事求是)의 정치로 경기도민과 수원시민의 사랑에 보답하겠다”고 약속하였습니다.

