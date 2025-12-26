서울Pn

검색

명동 31일 글로벌 카운트다운…‘이순신1545 중

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

雪렘 가득… 도봉, 내일 눈썰매장 활짝

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천 어린이들 눈썰매 타며 겨울 추억 쌓아요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 민원서비스 5년 연속 우수기관

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

이은미 경기도의원, 선감학원 희생자 유족 찾기 위한 경기도 적극 행정 촉구

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이은미 의원이 26일 정례회에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회 소속 이은미 의원(더불어민주당, 안산8)이 선감학원 희생자 유족 찾기를 위한 경기도의 적극 행정을 촉구했다.

26일 경기도의회 제387회 정례회에서 5분 자유발언자로 나선 이 의원은 선감학원 공동묘역 발굴 과정에서 확인된 38명의 희생자 유족 찾기를 위해 경기도가 책임 있는 자세로 나설 것을 요청했다.

경기도는 지난해 8월부터 올해 4월까지 안산시 선감동 공동묘역 발굴 과정에서 DNA 검출, 선감학원 원아대장 등 기록, 진실규명 과정에서 확보한 자료를 통해 총 38명의 사망 사실을 확인했다.

현재 관계당국은 DNA가 검출된 희생자에 대해서는 국가에 이미 등록된 DNA와 대조 검사 및 일반 국민 대상 공개 신청을 병행한다. 이외 기록 및 자료를 통해 사망이 확인된 희생자의 경우 생전 기록 등을 종합해 입소 전 본적지가 위치한 지방자치단체와 협업해 신원을 구체적으로 확인할 예정이다.

이 의원은 선감학원 사건 피해자 규모는 5000여 명으로 알려졌는데, 올해 상반기 기준 경기도 내 피해 지원을 받는 대상자 수는 누적 275명 정도에 불과한 점을 지적했다. 그는 경기도가 신청주의 중심의 행정에서 벗어나 피해자를 선제적으로 찾기 위해 적극적인 노력을 할 것을 요구해 온 바 있다.

이날 이 의원은 “선감학원 희생자에 대해 그 유족을 찾아드리는 일은 최소한의 인도적 책무이다”며 “경기도가 선감학원 희생자 유족 찾기를 통해 과거와 진실의 정의를 되찾고 미래로 나아갈 수 있길 바란다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포구, 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 ‘우수

2019년부터 올해까지 6년 연속 우수구 성과

광진, 공공기관 청렴도 3년째 1등급

709개 기관 평가… 구 단위 유일 김경호 구청장 “신뢰 행정 실현”

강동, 지역 기업 손잡고 다자녀 가정 양육비 부담

26회 ‘윈윈 프로젝트’ 결연식 333가정에 누적 10억원 후원

놀이공간·학원가 교통… 주민과 해답 찾는 강남

조성명 구청장, 현안 해결 앞장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr