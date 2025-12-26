서울Pn

검색

명동 31일 글로벌 카운트다운…‘이순신1545 중

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

雪렘 가득… 도봉, 내일 눈썰매장 활짝

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천 어린이들 눈썰매 타며 겨울 추억 쌓아요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 민원서비스 5년 연속 우수기관

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

이은미 경기도의원, 선택받는 ‘경기안산1교’될 수 있도록 방향성 설정해야

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이은미 의원이 26일 정례회에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 안전행정위원회 소속 이은미 의원(더불어민주당, 안산8)이 안산 대부도에 설립 예정인 ‘경기안산1교’가 ‘선택받는 공교육’이 될 수 있도록 명확한 방향성을 수립할 것을 요청했다.

경기안산1교는 다문화 학생과 일반 학생을 공교육 환경 속 글로벌 인재로 양성하기 위해 2028년 개교를 목표로 대부도에 설립을 추진 중이다. 학교는 공립형 대안학교 형태로 학생 정원의 70%를 다문화 학생으로 구성할 계획이다.

이 의원은 26일 경기도의회 제387회 정례회에서 5분 자유발언을 통해 경기안산1교만의 선명한 방향성과 차별성이 반드시 필요함을 강조했다.

이 의원은 경기도교육청에서 이미 추진 중인 여러 다문화 교육 정책과, 경기도 내 운영 중인 다문화 공립형 대안학교와 차별화한 경기안산1교만의 성공적인 추진을 위한 세 가지 구체적인 방법을 제안했다.

먼저 학생 구성과 교육 단계에 대한 기준을 명확히 해 학생과 학부모에게 경기안산1교를 선택할 동기를 부여해야 한다고 설명했다. 이 의원은 대상으로 하는 학생과 목표로 하는 성장의 정도를 다문화 학생과 일반 학생 모두에게 분명히 제시해야 함을 강조했다.

다음으로 지역 교육 격차 해소와 교육 공공성 강화를 위해 경기안산1교 학생 모집 시 대부도 관내 학생들에게는 가점을 부여하고, 입학 여부와 상관없이 학교의 교육 프로그램 및 교원을 관내 학생들과 공유할 수 있는 방안을 마련할 것을 요청했다.

마지막으로 경기안산1교의 설립이 지역사회 전반에 활력을 불어넣는 계기가 될 수 있도록 관내 노후화된 학교 시설에 대한 교육 환경 개선 사업을 추진하고, 학교의 도서관, 체육관 등 시설을 지역 주민에게 개방할 것을 제안했다.

이 의원은 “안산은 전국 시·군 단위 중 다문화 학생이 가장 많은 지자체로, 이번 경기안산1교 설립을 통해 다문화 공교육의 모범적인 사례가 만들어지길 바란다”며 “다문화 사회로 이행하는 과정에 중요한 교육의 디딤돌을 만드는 데 지역 도의원으로서 앞장서서 필요한 역할을 하겠다”고 의지를 밝혔다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포구, 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 ‘우수

2019년부터 올해까지 6년 연속 우수구 성과

광진, 공공기관 청렴도 3년째 1등급

709개 기관 평가… 구 단위 유일 김경호 구청장 “신뢰 행정 실현”

강동, 지역 기업 손잡고 다자녀 가정 양육비 부담

26회 ‘윈윈 프로젝트’ 결연식 333가정에 누적 10억원 후원

놀이공간·학원가 교통… 주민과 해답 찾는 강남

조성명 구청장, 현안 해결 앞장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr