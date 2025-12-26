이은미 경기도의원, 선택받는 ‘경기안산1교’될 수 있도록 방향성 설정해야



이은미 의원이 26일 정례회에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 소속 이은미 의원(더불어민주당, 안산8)이 안산 대부도에 설립 예정인 ‘경기안산1교’가 ‘선택받는 공교육’이 될 수 있도록 명확한 방향성을 수립할 것을 요청했다.경기안산1교는 다문화 학생과 일반 학생을 공교육 환경 속 글로벌 인재로 양성하기 위해 2028년 개교를 목표로 대부도에 설립을 추진 중이다. 학교는 공립형 대안학교 형태로 학생 정원의 70%를 다문화 학생으로 구성할 계획이다.이 의원은 26일 경기도의회 제387회 정례회에서 5분 자유발언을 통해 경기안산1교만의 선명한 방향성과 차별성이 반드시 필요함을 강조했다.이 의원은 경기도교육청에서 이미 추진 중인 여러 다문화 교육 정책과, 경기도 내 운영 중인 다문화 공립형 대안학교와 차별화한 경기안산1교만의 성공적인 추진을 위한 세 가지 구체적인 방법을 제안했다.먼저 학생 구성과 교육 단계에 대한 기준을 명확히 해 학생과 학부모에게 경기안산1교를 선택할 동기를 부여해야 한다고 설명했다. 이 의원은 대상으로 하는 학생과 목표로 하는 성장의 정도를 다문화 학생과 일반 학생 모두에게 분명히 제시해야 함을 강조했다.다음으로 지역 교육 격차 해소와 교육 공공성 강화를 위해 경기안산1교 학생 모집 시 대부도 관내 학생들에게는 가점을 부여하고, 입학 여부와 상관없이 학교의 교육 프로그램 및 교원을 관내 학생들과 공유할 수 있는 방안을 마련할 것을 요청했다.마지막으로 경기안산1교의 설립이 지역사회 전반에 활력을 불어넣는 계기가 될 수 있도록 관내 노후화된 학교 시설에 대한 교육 환경 개선 사업을 추진하고, 학교의 도서관, 체육관 등 시설을 지역 주민에게 개방할 것을 제안했다.이 의원은 “안산은 전국 시·군 단위 중 다문화 학생이 가장 많은 지자체로, 이번 경기안산1교 설립을 통해 다문화 공교육의 모범적인 사례가 만들어지길 바란다”며 “다문화 사회로 이행하는 과정에 중요한 교육의 디딤돌을 만드는 데 지역 도의원으로서 앞장서서 필요한 역할을 하겠다”고 의지를 밝혔다.온라인뉴스팀