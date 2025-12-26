이경혜 경기도의원, 도민권익위원회 중점감시사업 보고 청취



이경혜 의원이 26일 경기도 도민권익위원회로부터 공공사업 감시·평가 중점감시사업에 대한 결과 보고를 받고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 기획재정위원회 이경혜 부위원장(더불어민주당, 고양4)은 26일에 경기도 도민권익위원회로부터 공공사업 감시·평가 중점감시사업에 대한 결과 보고를 받고, 대규모 공공사업 추진 과정에서의 투명성과 현장 안전 관리의 중요성을 강조했다.경기도 도민권익위원회(위원장 장진수)는 지난 9월 5일, 총사업비 6,738억 원이 투입되는 ‘경기고양 방송영상밸리 도시개발사업’ 현장을 방문해 사업 추진 현황과 안전관리 실태를 점검했다. 이번 현장 점검은 「경기도 도민권익위원회의 설치 및 운영에 관한 조례」에 따른 공공사업 감시·평가 기능의 일환으로, 사업 전 과정의 공정성과 투명성 확보를 목표로 진행됐다.특히 방송·영상 제작센터와 개방형 스튜디오 등이 조성되는 해당 사업은 올해 도민권익위원회 중점감시사업으로 선정된 바 있으며, 위원회는 경기주택도시공사에 철저한 현장 안전관리 이행을 주문했다.이경혜 부위원장은 “도민의 삶에 큰 영향을 미치는 공공사업일수록 현장 안전과 절차적 공정성이 흔들림 없이 지켜져야 한다”면서 “산업현장 안전을 중시하는 이재명 국민주권정부의 기조에 맞춰 K-컬처밸리로 이어지는 방송영상밸리 사업 역시 끝까지 책임 있게 관리·감시해 나가야 한다”고 밝혔다.이어 “도의회 차원에서도 도민권익위원회의 역할이 실효성 있게 작동할 수 있도록 지속적으로 점검하고 뒷받침하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀