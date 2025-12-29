서울 네 집 중 한 집 노후주택… 도봉·종로·노원 ‘밀집’

1.5만 가구 ‘2024 주거 실태조사’30년 넘은 주택거주 3년새 8.4P↑
반지하 비율 4.7%서 2.5%로 줄어
주거환경 만족 광진·용산·강남 순
서울의 네 가구 중 한 가구는 지어진 지 30년이 넘은 주택에서 거주하는 것으로 조사됐다. 특히 도봉과 노원, 양천, 강북 등 1980~90년대 아파트 공급이 집중된 지역에 노후 주택이 밀집된 것으로 나타났다. 서울의 자치구 중 주거 환경 및 주택 만족도가 가장 높은 곳은 광진구로 나타났다.
서울시는 이런 내용을 담은 ‘2024 서울시 주거 실태조사’ 결과를 28일 발표했다. 시는 국토교통부의 주거 실태조사 서울 표본(약 7000가구)에 서울시 자체 표본(약 8000가구)을 추가해 총 1만 5000가구를 대상으로 조사를 진행했다.
준공 30년을 초과한 낡은 주택에 거주하는 가구는 2021년 18.5%에서 26.9%로 8.4% 포인트 뛰었다. 지역별로는 도봉구가 49.2%로 가장 높았다. 이어 종로(46.3%), 노원(43.2%), 양천(38.0%), 강북구(35.9%) 순이었다. 대규모 재건축 사업이 추진된 서초(18.7%)와 강동(18.9%), 강남구(19.9%)는 상대적으로 낮았다.
시 관계자는 “노태우 정부의 ‘주택 공급 200만호’ 정책으로 지어진 아파트들이 준공 30년을 넘기면서 노후화가 빠르게 진행되고 있다”며 “여기에 준공 20~ 30년 사이 주택이 전체의 약 30% 수준이라 대책이 필요하다”고 분석했다.
서울의 주거 환경은 대체로 개선됐다. 국토부의 최저 주거 기준에 못 미치는 가구 비율은 2021년 6.2%에서 3년 만에 5.3%로, 반지하 거주 가구 비율은 4.7%에서 2.5%로 낮아졌다.
연령 분포를 보면 만 39세 이하 청년 가구는 관악구(45.2%), 광진구(33.2%)에 집중됐다. 신혼부부는 강동구(10.6%), 성동구(9.8%)에, 65세 이상 고령 가구는 도봉구(33.2%), 강북구(31.6%)에 상대적으로 많았다. 1인 가구 비율이 가장 높은 곳은 관악구(57.3%)였다.
김동현 기자