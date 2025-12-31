서울Pn

서대문구, 체력인증센터 문 열어…'서울체력 9988'

체력 등급 향상시 연간 최대 1만 포인트


이성헌(가운데) 서울 서대문구청장이 서대문구보건소에 마련된 체력인증센터에서 운동을 하고 있다. 서대문구 제공


서울 서대문구는 지역 주민 운동 습관 형성과 체력 수준 향상을 위해 서대문구보건소 6층에 체력인증센터를 마련했다.

31일 구에 따르면, 서울시의 ‘서울체력 9988’ 사업의 하나로 체력인증센터를 조성했다. 체성분 측정기, 악력기, 심폐지구력 측정 장비, 자동심장충격기(AED) 등이 갖춰져 있다.

19세 이상 서대문구민과 서울시 생활권자를 대상으로 근력, 근지구력, 심폐지구력, 유연성, 민첩성 등을 측정한다. 연령대별 결과에 따라 체력 등급을 부여한다.

이후 개인 체력 수준과 건강 상태를 고려한 맞춤형 운동 처방을 내린다. 체력 측정 결과는 손목닥터9988 앱에 연동된다. 측정 6개월 후 체력 등급이 향상되면 연간 최대 1만 포인트 인센티브를 받을 수 있다.

이성헌 구청장은 “서대문구보건소 체력인증센터는 체력 수준을 정확히 알고 이에 맞는 운동을 할 수 있도록 돕는 생활 밀착형 건강관리 공간”이라며 “주민 건강 생활 실천을 지속해서 지원하겠다”고 말했다.


서유미 기자
