군포시, 의료·복지·돌봄 연계 강화 ‘통합지원협의체’ 출범

경기 군포시는 26일 군포시 통합지원협의체 위원 위촉식과 함께 제1차 회의를 열어 지역 중심의 의료·요양·돌봄 통합지원체계 구축을 본격적으로 시작했다.
통합지원협의체는 ▲지역계획의 수립 및 평가 ▲통합지원 시책 추진 ▲관계 기관 간 서비스 연계 및 조정을 담당하며, 통합돌봄 정책 전반에 대한 심의와 자문 역할을 수행한다.
협의체는 시장을 위원장으로 국민건강보험공단 군포지사, 국민연금공단 군포의왕지사, 의료, 복지, 요양, 민간복지기관 등 다양한 분야의 전문가 18명으로 구성됐다.
이날 회의에서는 돌봄이 필요한 시민을 대상으로 일상생활 지원, 건강관리, 장기요양, 보건의료 서비스의 통합적 연계 방안을 담은 통합돌봄 실행계획서를 심의했다.
앞서 시는 지난해 10월 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 조례’를 제정하고 올해 1월에는 통합돌봄팀을 신설해 오는 3월 시행되는 관련 법률 제도에 맞춰 준비를 이어가고 있다.
