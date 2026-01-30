서울Pn

검색

서울 생계급여 7% 올라 1인 가구 41만 280

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문사랑상품권 새해 첫 발행…5% 할인

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

동대문구, 2026년 예산 ‘상반기 속도전’…민생

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 태릉골프장 주택공급에 “고품격·저밀도 단

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구례군, 기본소득 ‘군민 1인당 60만원’ 지급

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

상·하반기 각 30만원씩
지방소멸위기 극복 마중물 기대


  •
구례군청


전남 구례군이 올해 군민 1인당 60만원의 기본소득을 지급한다.

이번 기본소득 시범사업은 인구 감소 지역의 위기를 극복하고자 마련했다. 2026년 한 해 동안 상·하반기 각 30만원씩 나누어 지급한다.

군은 안정적인 생활 기반 조성을 위한 기본소득 시범사업 상반기 지원금을 5월 29일까지 주소지 읍·면 사무소에서 신청을 받아 지급할 계획이라고 30일 밝혔다.

상반기는 2월부터 5월까지, 하반기는 9월부터 12월까지 신청을 받는다. 신속한 지급을 위해 2월 2일부터 10일까지 집중 지급 기간으로 정했다. 이 기간 마을회관과 경로당 등을 직접 방문해 현장에서 지급하는 ‘마을로 찾아가는 서비스’를 추진한다.

김순호 구례군수는 “이번 기본소득 시범사업이 농어촌 소멸 위기와 도·농 간 성장 불균형을 완화하는 마중물이 되길 희망한다”며 “기본소득 사업이 지속 가능한 정책으로 정착할 수 있도록 중앙정부에 꾸준히 건의하겠다”고 강조했다.

한편 군은 이번 시범사업의 성과를 분석해 향후 기본소득 정책의 확대와 고도화를 위한 기초 자료로 활용할 예정이다.

구례 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

성동구, 공공기관 종합청렴도…4년 연속 ‘2등급’

종합청렴도 85.3점, 전국 자치구 중 상위권 기록 조직문화 개선 커피차 이벤트, 청렴필사문 작성 등

137개 구역 동시 정비·동북선 경전철… 매일 달라

이승로 성북구청장

동대문 청년 사장님들은 유니콘 타고 날아오른다[현장

유니콘Ⅱ·휘경열린마루 개관

광진, 청년 500명에 문화생활비 10만원

중위소득 120% 이하 24~49세 새달 1~15일 구청 홈피서 신청

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr