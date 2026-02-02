‘수원새빛인강’으로 교육 격차 해소…수원시, 25000명에 인터넷 강의 지원



이재준 수원시장(오른쪽)과 이정희 (사)공간과나눔 이사장이 2일 ‘수원새빛인강’ 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시와 (사)공간과나눔이 2일 초·중·고등학생, 청년에게 디지털 기반 학습을 지원해 교육 격차를 해소하는 ‘수원새빛인강’ 사업을 추진한다.수원시와 공간과나눔은 이날 시청 상황실에서 수원새빛인강 업무협약을 체결했다.협약에 따라 교육 플랫폼 ‘수원새빛인강’을 구축하고, 수원시에 거주하는 청소년, 청년에게 디지털 기반 학습 환경을 지원한다.공간과나눔은 초등 과정 1만 명, 중등·고등 과정 각 5000명, 청년 5000명 등 총 2만 5000명에게 디지털 학습 콘텐츠를 1년 동안 이용할 수 있는 교육 패스(온라인 학습 이용권)를 지원한다.인공지능(AI)을 활용해 학생 수준·진도·오답 패턴 등을 분석하고 맞춤형 콘텐츠도 추천한다.수원시는 수원새빛인강 사업을 홍보하고 취약계층 청소년을 추천하는 등 행정 지원을 한다. 전체 인원 중 5000명은 저소득층을 선발한다.메가스터디, 웅진, 아이스크림 에듀 등 교육 패스 업체, 에듀테크 기업 등이 협력 파트너로 참여해 질 높은 교육 콘텐츠를 제공할 예정이다.시는 2월 6일부터 청소년을 대상으로 수원새빛인강 홈페이지에서 신청을 받는다.이정희 공간과나눔 이사장은 “수원새빛인강이 수원의 초·중·고등학생들에게 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 “사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 잘 운영하겠다”고 밝혔다.이 시장은 “학생들에게 배움의 기회를 주는 수원새빛인강을 함께할 수 있어 기쁘다”며 “수원새빛인강 대상이 모든 청소년으로 확대되길 바란다”고 강조했다.안승순 기자